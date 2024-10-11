Киев окутал густой туман: объявлена повышенная опасность, что нужно знать (фото, видео)

В городе объявлен желтый уровень опасности

Утром в пятницу, 11 октября, Киев окутал густой туман. Жителей столицы предупреждают об опасном метеорологическом явлении в первой половине дня и просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации. Отмечается, что сейчас в столице первый уровень опасности — желтый. Это значит, что погодное явление может быть потенциально опасным для людей, окружающей среды и инфраструктуры.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Киев и области. В ближайший час с сохранением в первой половине дня 11 октября туман, видимость 200-500 метров", — говорится в сообщении.

В то же время в сети появились фотографии и видео, сделанные этим утром в Киеве. Местные жители показывают на них, что, например, с верхнего этажа дома уже плохо видно соседние многоэтажки.

Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 11 октября в Киеве будет облачная погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +19.. +21 градуса. А ночью ожидается дождь и будет до 13 градусов выше 0.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Киеве испортится погода и в каких числах горожанам можно ожидать гололед на дорогах.