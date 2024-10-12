Під Києвом спалахнув готель "Партизан", чим знаменитий (кадри)

Причини займання з’ясовуються

У мережі з’явилося відео займання на території готелю "Партизан" на Обухівській трасі під Києвом.

Ці кадри опубліковані в київських Telegram-пабликах. Наразі причини займання невідомі. На місці знаходяться пожежники, вони спробували перешкодити переходу вогню до довколишнього лісу.

Про загиблих та постраждалих наразі нічого не повідомляється.

Готель розташований неподалік Києва на території лісового пивного клубу за 12 км від столиці Новообухівською трасою. Комплекс включає міні-готель з 1-2 місними номерами, а також напівлюкс і люкс-номери, оформленими в оригінальних стилях. Вартість котеджів варіюється від 5000 до 9000 гривень. Кожен котедж обладнаний Wi-Fi точкою, також у вартість проживання включено сніданок.

Гості бару можуть відвідати караоке-бар, також на території готелю обладнано ігрова кімната та майданчик для дітей. Цей готель розташований поруч із кількома природними стежками і чудово підходить для піших та велосипедних прогулянок. До аеропорту Бориспіль від готелю потрібно проїхати 50 км.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві 11 жовтня лунали вибухи. Система ППО знищувала російські безпілотні літальні апарати.