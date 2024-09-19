Мать подозреваемого в убийстве Фарион провела странный "ритуал" в суде (видео)

Женщина не верит в виновность своего сына и хочет, чтобы он как можно быстрее вернулся домой

Перед судебным заседанием по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион мать подозреваемого в преступлении Вячеслава Зинченко провела странный "обряд" прямо в суде. Вероятно для того, чтобы судьи выпустили ее сына из-под стражи.

Инцидент попал на видео очевидцев. В паблике, где опубликовали видео, отметили, что мать подозреваемого "вызывает ауру в суде для того, чтобы его оправдали".

Правда, "ритуал" не возымел действия, Вячеслава Зинченко оставили под стражей до 26 января 2025 года. Меру пресечения избрали на 6 месяцев.

После заседания суда мать Зинченко заявила, что не верит в виновность своего сына и хочет, чтобы он как можно скорее вернулся домой.

"Я увидела сына, вижу, что он в хорошей форме и надеюсь, что он вернется домой. Он невиновен, я его заберу. Это все, что я хочу сказать", — сказала женщина.

Журналисты спросили у нее о странном ритуале, который она проводила перед заседанием суда. Женщина объяснила, что это не "обряд", а просто слово "Аллилуйя". В ряде христианских конфессий – молитвенное слово, обращенное к Богу. Таким образом, мать подозреваемого молилась Богу, чтобы он помог ее сыну.

Дело об убийстве Фарион

19 июля 2024 года во Львове на известную украинскую филологиню и языковед Ирину Фарион покушались. Женщине выстрелили в висок и через несколько часов она скончалась в больнице.

Через несколько дней подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко.

26 июля 2024 года суд избрал подозреваемому меру пресечения, его отправили под стражу, без альтернативы внесения залога. С этого времени прошло уже несколько судебных заседаний. Молодой человек не признает своей вины. Его родители тоже не верят, что сын мог убить и называют его патриотом.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что петиция по посмертному присвоению Ирине Фарион звания Герой Украины набрала необходимое количество подписей. В ближайшее время она будет рассмотрена на заседании наградной комиссии Министерства образования и науки Украины.