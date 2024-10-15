"Дни Нептуна" и шпионы в команде лайнера: самое интересное о советских круизах (архивные фото)
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Советский Союз не очень вяжется с круизной индустрией, ее блеском и развлечениями
Круизы были в СССР со Второй мировой войны и стали одним из немногих способов увидеть другие страны. В Советском союзе существовали внутренние круизы, предназначенные для рядовых советских граждан, и международные круизы, предназначенные для особых туристов.
Внутренние круизы обычно проводились по рекам – Днепру или Дунаю или в Черном море, заходя в Севастополь, Ялту и Сочи. В таких круизах целью было не только развлечься, но и напомнить об "общей идее", поэтому об отдельных каютах большинство только мечтало.
Международные круизы были направлены на демонстрацию советской культуры и морских возможностей. Эти круизы должны были привлечь западных туристов своей бюджетностью и возможностью заглянуть за кулис "страны советов". Маршруты часто включали пункты назначения в Европе, Африке и даже в Азии, что отражало геополитические интересы СССР времен холодной войны.
Первые советские круизы и самые большие корабли
Круизная история СССР стартовала с середины 50-х годов. Одним из первых был 25-дневный круиз вокруг Европы на теплоходе "Победа" из Одессы в Ленинград через Болгарию, Грецию, Италию, Францию, Нидерланды и Швецию. Среди пассажиров работники-передовики в основном из московских заводов, представители научной и творческой интеллигенции с упором на "литературный цех", ведь именно они должны были рассказать о круизах советским жителям. По возвращении, те, кто съездил в круиз, считались чуть ли не суперзвездами. Они выступали с публичными выступлениями, их видео и фото демонстрировались на специальных выставках.
Круизы стали более обычным явлением с 60-х годов. Специально для этого были построены так называемые "плавучие курорты". Среди них корабли класса "Михаил Калинин", "Иван Франко" и "Беларусь", где "Иван Франко" был самым большим — он вмещал более 700 пассажиров. Всего было построено пять лайнеров этого проекта: "Иван Франко", "Александр Пушкин", "Тарас Шевченко", "Шота Руставели", "Михаил Лермонтов". Судно "Иван Франко" было главным, потому весь класс судов назван этим именем.
Пропаганда в круизе
Популярной была шутка, что только 1 из 4 членов экипажа не работал на советскую разведку. И это было действительно так — за советскими гражданами и редкими иностранцами шпионили постоянно. Во время пребывания на борту советские и иностранные туристы слушали полный курс пропаганды. Для этого, например, использовалось радио. В 1978 году во время круиза вокруг Европы на теплоходе Карелия туристам за время маршрута полностью прочитали книгу Леонида Брежнева Целина, а также регулярно информировали о внутренних и внешних делах СССР.
Развлечения в круизе
В отличие от роскошных шоу западных круизов, интересных вещей в советских путешествиях было немного меньше, однако программа была достаточно насыщенной. "Дни Нептуна", "дни здоровья", "дни союзных республик" — это далеко не полный перечень мер. Между группами туристов устраивали спортивные состязания, творческие конкурсы, а также конкурсы красоты. Парикмахерские, сувенирные киоски или бары были доступны только по специальным купонам, которые приобрести можно было до выезда в тур за обычные советские рубли.
Цены и условия круизов
Для того чтобы поехать в круиз Средиземным морем нужно было выложить от 470 до 385 рублей, круиз по Африке обошелся бы дороже – от 603 до 827 рублей. Дешевые туры давали своему владельцу право на место на двухъярусной кровати в шестиместной каюте без умывальника. Самый дорогой класс претендовал на одноместную каюту с умывальником на верхней палубе. Несмотря на то, что в круизы отправляли организованные группы, в стоимость путевки не входил трансфер к месту отправки. Со всех помещений круизного лайнера открывался вид на море, корабли были полностью кондиционированы. При этом только половина кают имела частные удобства, а сантехника имела 3 крана; горячая, холодная и морская вода.
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