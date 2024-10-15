"Дни Нептуна" и шпионы в команде лайнера: самое интересное о советских круизах (архивные фото)

Советский Союз не очень вяжется с круизной индустрией, ее блеском и развлечениями

Круизы были в СССР со Второй мировой войны и стали одним из немногих способов увидеть другие страны. В Советском союзе существовали внутренние круизы, предназначенные для рядовых советских граждан, и международные круизы, предназначенные для особых туристов.

Внутренние круизы обычно проводились по рекам – Днепру или Дунаю или в Черном море, заходя в Севастополь, Ялту и Сочи. В таких круизах целью было не только развлечься, но и напомнить об "общей идее", поэтому об отдельных каютах большинство только мечтало.

Реклама советского круиза на больших лайнерах

Международные круизы были направлены на демонстрацию советской культуры и морских возможностей. Эти круизы должны были привлечь западных туристов своей бюджетностью и возможностью заглянуть за кулис "страны советов". Маршруты часто включали пункты назначения в Европе, Африке и даже в Азии, что отражало геополитические интересы СССР времен холодной войны.

Первые советские круизы и самые большие корабли

Круизная история СССР стартовала с середины 50-х годов. Одним из первых был 25-дневный круиз вокруг Европы на теплоходе "Победа" из Одессы в Ленинград через Болгарию, Грецию, Италию, Францию, Нидерланды и Швецию. Среди пассажиров работники-передовики в основном из московских заводов, представители научной и творческой интеллигенции с упором на "литературный цех", ведь именно они должны были рассказать о круизах советским жителям. По возвращении, те, кто съездил в круиз, считались чуть ли не суперзвездами. Они выступали с публичными выступлениями, их видео и фото демонстрировались на специальных выставках.

Круизный лайнер "Победа" в Антверпене

Круизы стали более обычным явлением с 60-х годов. Специально для этого были построены так называемые "плавучие курорты". Среди них корабли класса "Михаил Калинин", "Иван Франко" и "Беларусь", где "Иван Франко" был самым большим — он вмещал более 700 пассажиров. Всего было построено пять лайнеров этого проекта: "Иван Франко", "Александр Пушкин", "Тарас Шевченко", "Шота Руставели", "Михаил Лермонтов". Судно "Иван Франко" было главным, потому весь класс судов назван этим именем.

Теплоход "Александр Пушкин"

Брошюра круиза на теплоходе "Тарас Шевченко"

Пропаганда в круизе

Популярной была шутка, что только 1 из 4 членов экипажа не работал на советскую разведку. И это было действительно так — за советскими гражданами и редкими иностранцами шпионили постоянно. Во время пребывания на борту советские и иностранные туристы слушали полный курс пропаганды. Для этого, например, использовалось радио. В 1978 году во время круиза вокруг Европы на теплоходе Карелия туристам за время маршрута полностью прочитали книгу Леонида Брежнева Целина, а также регулярно информировали о внутренних и внешних делах СССР.

Развлечения в круизе

В отличие от роскошных шоу западных круизов, интересных вещей в советских путешествиях было немного меньше, однако программа была достаточно насыщенной. "Дни Нептуна", "дни здоровья", "дни союзных республик" — это далеко не полный перечень мер. Между группами туристов устраивали спортивные состязания, творческие конкурсы, а также конкурсы красоты. Парикмахерские, сувенирные киоски или бары были доступны только по специальным купонам, которые приобрести можно было до выезда в тур за обычные советские рубли.

"День Нептуна" на круизном лайнере

Цены и условия круизов

Для того чтобы поехать в круиз Средиземным морем нужно было выложить от 470 до 385 рублей, круиз по Африке обошелся бы дороже – от 603 до 827 рублей. Дешевые туры давали своему владельцу право на место на двухъярусной кровати в шестиместной каюте без умывальника. Самый дорогой класс претендовал на одноместную каюту с умывальником на верхней палубе. Несмотря на то, что в круизы отправляли организованные группы, в стоимость путевки не входил трансфер к месту отправки. Со всех помещений круизного лайнера открывался вид на море, корабли были полностью кондиционированы. При этом только половина кают имела частные удобства, а сантехника имела 3 крана; горячая, холодная и морская вода.

Типичная "дорогая" каюта на советском лайнере

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