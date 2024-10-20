Погода несет приятный сюрприз украинцам: чего ждать 21 октября

Синоптики озвучили прогноз погоды на 21 октября

С началом новой рабочей недели в Украине начнется небольшое потепление. Минусовая температура ночью временно уйдет, а днем столбики термометров поднимутся выше на несколько градусов.

Такой прогноз был опубликован на сайте "Укргидрометцентра". Синоптики сообщают, что 21 октября осадков не предвидится ни в одной из областей. Погода будет облачной.

Так, в центральной части страны днем ожидается до +14..+15 градусов. А ночью температура воздуха будет на уровне +1..+3 градусов.

В северных областях днем также будет до +14 градусов. Ночью возможно понижение температуры до 0 или +2.

В западной части в дневное время температура воздуха будет на уровне +13..+16 градусов, а ночью в части областей — 0,, +2, а в некоторых — +1.. +3.

На юге в этот день также будет теплее, нежели днем ранее. Столбики термометров покажут до +15 градусов. К ночи температура упадет до +3..+6 градусов.

В восточных областях ожидается до +12.. +13 градусов днем, а ночью — до +7.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой погоды украинцам ждать до конца октября и какая средняя температура воздуха ожидается в этом месяце.