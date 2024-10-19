Укр

Синоптики еще ухудшили прогноз, каких "сюрпризов" украинцам ждать от погоды

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Погода будет сложной Новость обновлена 19 октября 2024, 14:55
Погода будет сложной. Фото Колаж "Телеграфа"

Зато на следующей неделе потеплеет

Украинские синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье, 20 октября. Кроме сильных заморозков некоторые регионы накроет туман.

По сообщению Украинского гидрометцентра, ночью и утром 20 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях туман, видимость 200-500 метров. Явлению предоставлен I уровень опасности, желтый.

И уровень опасности, желтый, означает, что погодные условия потенциально опасны для населения и инфраструктуры. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.

Также в ночь на 20 октября в западных, северных, центральных областях в воздухе ожидаются сильные заморозки 0-5 градусов. Поэтому в указанных областях объявлен II уровень опасности, оранжевый.

II уровень опасности, оранжевый, означает, что погодные условия опасны и могут нести реальную угрозу. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность.

В Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях заморозки 0-3 градуса будут на поверхности почвы. Уровень опасности – I, желтый.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине потеплеет после этого похолодания. Существенное повышение температуры прогнозируется с 22 октября.

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#Погода #Прогноз #Заморозки #Туман