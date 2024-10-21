Популярный блогер Супер Сус попал в Одесский ТЦК (видео)

У блогера более двух миллионов подписчиков

Популярный киевский блогер Виталий Лушков (Супер Сус) был замечен в Одесском ТЦК. Сам он пока ситуацию не комментировал.

Видеозапись, на котором заметен блогер была обнародована telegram-каналом "Ху**ая Одесса". Что привело его туда, авторы видео не сообщили.

На коротком ролике видно, что Лушков сидит за столом и смотрит что-то в телефоне не обращая внимания на то, что его снимают.

Вместе с тем, в сети также есть информация о том, что Лушков на самом деле там "работает" и даже снимался в некой рекламе службы в ВСУ.

Как известно, "Супер Сус" является популярным украинским треш-блогером с более 2 миллионов подписчиков на YouTube. Популярность он получил благодаря видео, снятыми под землей — в метро, канализациях и на заброшенных объектах.

Его фотография с грязным лицом и бутылкой пива стала основой для множества мемов, которые принесли ему огромную популярность.

Как сообщалось ранее, в ВСУ ранее предупреждали блогеров и лидеров мнений о том, что распространение фейков о работе представителей ТЦК может повлечь за собой уголовную ответственность.