Бездомные построили себе дом в центре Днепра (видео)

В строении также живут много крыс, с которыми бомжи сражаются при помощи бит

Группа бездомных построила себе дом возле торгово-развлекательного центра "Мост-Сити". Он находится всего в 100 метров от ТРЦ.

Жилище напоминает бразильские фавелы и само собой возведено без соответствующих документов. Видео опубликовано в Telegram-канале "Труха Днепр".

"Это настоящие апартаменты со столовой и домашними животными (крысами). Здесь они хотят и перезимовать", – пишут авторы публикации.

Главным строительным материалом послужили палки и куски ткани. Живущие в этом месте люди сражаются с крысами при помощи бит.

Бездомные рассказали, что живут здесь уже четыре месяца, а до этого их пристанищем был железнодорожный вокзал. Они пояснили, что спасаться от зимних холодов собираются при помощи пенопласта.

Напомним, ранее в Днепре медики спасали 40-летнего бездомного мужчину, которого сильно избили подростки. У пострадавшего было массивное кровотечение и сильные ушибы по всему телу. Ужасное событие произошло у Новокодакской подстанции.

Также "Телеграф" писал, что неподалеку от одной из днепропетровских школ на теплотрассе нашли тела двух убитых мужчин. Они оказались бездомными, проживавшими во дворе за учебным заведением на улице Терещенковской.