Безхатькі збудували собі будинок у центрі Дніпра (відео)

У будові також живе багато щурів, з якими бомжі борються за допомогою біт

Група безхатченків збудувала собі будинок біля торговельно-розважального центру "Мост-Сіті". Він знаходиться всього за 100 метрів від ТРЦ.

Помешкання нагадує бразильські фавели та само собою зведено без відповідних документів. Відео опубліковано в Telegram-каналі "Труха Дніпро".

"Це справжні апартаменти з їдальнею та свійськими тваринами (щурами). Тут вони хочуть і перезимувати", — пишуть автори публікації.

Читайте також:

Головним будівельним матеріалом послужили палиці та шматки тканини. Люди, що живуть тут, борються з щурами за допомогою біт.

Безхатченки розповіли, що живуть тут уже чотири місяці, а до цього їх притулком був залізничний вокзал. Вони пояснили, що рятуватися від зимових холодів збираються за допомогою пінопласту.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі медики рятували 40-річного бездомного чоловіка, якого сильно побили підлітки. У потерпілого була масивна кровотеча та сильні забиття по всьому тілу. Жахлива подія сталася біля Новокодакської підстанції.

Також "Телеграф" писав, що неподалік однієї з дніпропетровських шкіл на теплотрасі знайшли тіла двох убитих чоловіків. Вони виявилися бездомними, які мешкали у дворі за навчальним закладом на вулиці Терещенківській.