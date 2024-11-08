Военнослужащая Черновол: Из моих "боевых" отчисляют средства "слуге народа" Качуре

Нардеп подал в суд, когда Черновол сообщила, что он основатель партии Медведчука

Экс-нардеп и оператор ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол сообщила, что средства из ее боевых выплат отчисляют нардепу "Слуги народа" Александру Качуре. Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я прошу помощи общественности, максимальной огласки с требованиями изинений от "зеленой власти". Это абсолютное зло должно быть наказано. Молодой здоровый бычара Качура, воспитанник Медведчука протирает штанишки в Верховной Раде, получает плюшки в АП, ходит с женой по ресторанам, играет с детьми, развлекается за границей и взыскивает боевые с женщины, какая его депутатство и сытую жизнь третий год защищает на фронте, у которой на войне погиб муж, и которая не видит своих детей", — подчеркнула военнослужащая.

По словам Черновол, Качура "украл" ее боевые выплаты, пользуясь "служебным положением, властным шантажом, принуждением и коррупцией".

"Суть дела следующая: я обнародовала информацию из официальных реестров, что Качура основатель партии Медведчука. Впоследствии это было подтверждено официальными письмами из Минюста".

Но Бориспольский суд удовлетворил иск Качуры против меня и с моих боевых начали снимать деньги. Я прошу вас, люди, привлеките этого грабителя с большой дороги к народной ответственности. Мне некогда, поэтому прошу, поинтересуйтесь для меня, кто эти судьи, которые прогнулись под козявку от власти и приняли заведомо неправовое решение. Таких надо хотя бы опозорить перед всем миром публичностью. От "зеленых" требую возмещения морального ущерба — 500 ФПВ-камикадзе", — подытожила она.