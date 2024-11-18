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Пять самых распространенных привычек бедных людей

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Привычки бедных людей Новость обновлена 18 ноября 2024, 21:47
Привычки бедных людей. Фото canva.com

Проверьте, совершаете ли вы эти действия

Люди, которым постоянно не хватает на жизнь, совершают одни и те же действия. Причиной являются отрицательные установки, отсутствие финансовой грамотности и неправильное использование средств.

"Телеграф" собрал наиболее распространенные привычки, которые характерны людям с низким доходом.

  • Нет планирования финансов. Обычно такие люди живут от зарплаты к зарплате. Они не предполагают, куда из кошелька исчезают все средства, и почему им постоянно не хватает. А все потому, что нет контроля за деньгами или расходы превышают доходы.
  • Забывают о важности здоровья. Покупают самые дешевые продукты, потому что не осознают, насколько качественная еда важна для хорошего самочувствия. Также совсем не занимаются спортом, находя оправдание.
  • Предпочитают быстрое удовольствие. Даже, несмотря на сложное материальное состояние, такие люди находят деньги на развлечения или вещи, которые мгновенно их порадуют. В то же время на какое-нибудь обучение, чтобы улучшить свои навыки, средств у них не найдется.
  • Жизнь взаймы является одним из главных показателей человека, не умеющего грамотно распределять финансы. Кредиты, быстрые деньги и заем у знакомых спасает ситуацию в данный момент, но в перспективе человек становится заложником долгов.
  • Расход времени бесцельно: просмотр сериалов, сиденья в соцсетях, длительные разговоры по телефону бессмысленно. Такие люди воруют время сами у себя, вместо того чтобы инвестировать его в полезные дела

Ранее "Телеграф" писал о трех распространенных ловушках бедности. Это может быть причиной того, почему вам не удается улучшить финансовое состояние.

Теги:
#Финансы #Привычки