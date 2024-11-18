Пять самых распространенных привычек бедных людей
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Проверьте, совершаете ли вы эти действия
Люди, которым постоянно не хватает на жизнь, совершают одни и те же действия. Причиной являются отрицательные установки, отсутствие финансовой грамотности и неправильное использование средств.
"Телеграф" собрал наиболее распространенные привычки, которые характерны людям с низким доходом.
- Нет планирования финансов. Обычно такие люди живут от зарплаты к зарплате. Они не предполагают, куда из кошелька исчезают все средства, и почему им постоянно не хватает. А все потому, что нет контроля за деньгами или расходы превышают доходы.
- Забывают о важности здоровья. Покупают самые дешевые продукты, потому что не осознают, насколько качественная еда важна для хорошего самочувствия. Также совсем не занимаются спортом, находя оправдание.
- Предпочитают быстрое удовольствие. Даже, несмотря на сложное материальное состояние, такие люди находят деньги на развлечения или вещи, которые мгновенно их порадуют. В то же время на какое-нибудь обучение, чтобы улучшить свои навыки, средств у них не найдется.
- Жизнь взаймы является одним из главных показателей человека, не умеющего грамотно распределять финансы. Кредиты, быстрые деньги и заем у знакомых спасает ситуацию в данный момент, но в перспективе человек становится заложником долгов.
- Расход времени бесцельно: просмотр сериалов, сиденья в соцсетях, длительные разговоры по телефону бессмысленно. Такие люди воруют время сами у себя, вместо того чтобы инвестировать его в полезные дела
Ранее "Телеграф" писал о трех распространенных ловушках бедности. Это может быть причиной того, почему вам не удается улучшить финансовое состояние.