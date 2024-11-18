Пять самых распространенных привычек бедных людей

Проверьте, совершаете ли вы эти действия

Люди, которым постоянно не хватает на жизнь, совершают одни и те же действия. Причиной являются отрицательные установки, отсутствие финансовой грамотности и неправильное использование средств.

"Телеграф" собрал наиболее распространенные привычки, которые характерны людям с низким доходом.

Нет планирования финансов. Обычно такие люди живут от зарплаты к зарплате. Они не предполагают, куда из кошелька исчезают все средства, и почему им постоянно не хватает. А все потому, что нет контроля за деньгами или расходы превышают доходы.

Забывают о важности здоровья. Покупают самые дешевые продукты, потому что не осознают, насколько качественная еда важна для хорошего самочувствия. Также совсем не занимаются спортом, находя оправдание.

Предпочитают быстрое удовольствие. Даже, несмотря на сложное материальное состояние, такие люди находят деньги на развлечения или вещи, которые мгновенно их порадуют. В то же время на какое-нибудь обучение, чтобы улучшить свои навыки, средств у них не найдется.

Жизнь взаймы является одним из главных показателей человека, не умеющего грамотно распределять финансы. Кредиты, быстрые деньги и заем у знакомых спасает ситуацию в данный момент, но в перспективе человек становится заложником долгов.

Расход времени бесцельно: просмотр сериалов, сиденья в соцсетях, длительные разговоры по телефону бессмысленно. Такие люди воруют время сами у себя, вместо того чтобы инвестировать его в полезные дела

Ранее "Телеграф" писал о трех распространенных ловушках бедности. Это может быть причиной того, почему вам не удается улучшить финансовое состояние.