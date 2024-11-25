Укр

"Мы увидим этот кризис": нардеп рассказал, повысят ли тарифы на свет

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Тарифы на свет Новость обновлена 25 ноября 2024, 22:05
Тарифы на свет. Фото Коллаж "Телеграф"

Это отразится также на графиках отключения света

Тарифы на электроэнергию для населения, вероятнее всего, останутся неизменными до завершения отопительного сезона. Но украинцы ощутят ее удорожание все равно.

И речь не только о ценах на продукты и услуги. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко во время эфира Вечер.LIVE.

Эксминистр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины считает, что с вероятностью 99% стоимость электроэнергии для населения сохранится на уровне 4,32 грн за киловатт-час. Однако за этой стабильностью скрыты серьезные вызовы для энергетической системы Украины.

Кучеренко подчеркнул, что политическое решение о фиксации тарифов будет иметь ряд последствий. В частности, это приведет к росту госдолга в секторе электроэнергетики. В результате под удар попадут коммерческие и промышленные потребители.

"Мы увидим этот кризис в графиках отключений", — отметил депутат. По его словам, при отсутствии достаточного финансирования и возможности импорта электроэнергии, ситуация может усложниться. Нехватка средств на закупку электроэнергии может повлечь большие отключения.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине с 1 ноября возрастут тарифы на свет. Но это коснется не всех потребителей.

Теги:
#Тарифи #Электрика #Украине #Світло