"Ми побачимо цю кризу": нардеп розповів, чи підвищать тарифи на світло

Це відобразиться також на графіках вимкнень світла

Тарифи на електроенергію для населення, найімовірніше, залишаться незмінними до завершення опалювального сезону. Але українці відчують її здорожчання все одно.

І йдеться не лише про ціни на продукти та послуги. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко під час етеру Вечір.LIVE.

Ексміністр з питань житлово-комунального господарства України вважає, що з ймовірністю в 99% вартість електроенергії для населення збережеться на рівні 4,32 грн за кіловат-годину. Однак за цією стабільністю приховані серйозні виклики для енергетичної системи України.

Кучеренко наголосив, що політичне рішення про фіксацію тарифів матиме низку наслідків. Зокрема, це призведе до зростання державного боргу в секторі електроенергетики. Як наслідок, під удар потраплять комерційні та промислові споживачі.

"Ми побачимо цю кризу в графіках відключень", — зазначив депутат. За його словами, за відсутності достатнього фінансування та можливості імпортувати електроенергію, ситуація може ускладнитися. Брак коштів на закупівлю електроенергії може спричинити більші відключення.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні з 1 листопада зростуть тарифи на світло. Але це торкнеться не всіх споживачів.