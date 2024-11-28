Опозорилась в Верховной Раде: где сейчас экс-соратница Ляшко, фото которой облетело всю Украину

Ляшковская "членкиня-вамп" стала известной из-за своих пышных форм

Экс-нардеп Олег Ляшко служит в рядах ВСУ и уже в октябре получил повышения до комбрига. Лидер "Радикальной партии" был политиком скандальным, как и его подчиненные.

В 2018 году опозорилась неприличным жестом в Верховной Раде соратница Ляшко Валерия Егорова, которая до этого прославилась яркой внешностью и пышными формами. "Телеграф" рассказывает, как изменилась женщина и чем сейчас занимается.

Кто такая Валерия Егорова

Известно, что Егорова окончила Днепропетровский университет экономики и права. В 22 года Валерия, являясь помощницей депутата-"радикала" Сергея Скуратовского официально стала кандидатом в депутаты в Киевский городской совет от "Радикальной партии" Ляшко.

Валерия Егорова была в "Радикальной партии" Ляшка

Егорова на дне рождении Олега Ляшка

В СМИ Егорову отписывали как ляшковскую "членкиню-вамп". "Свою трудовую деятельность я начала на первом курсе университета в качестве менеджера по аренде недвижимости… Грех жаловаться, мой труд всегда был достойно оценен, и сейчас я доросла до должности заместителя директора по вопросам коммерческой недвижимости… В прошлом году я прошла конкурсный отбор на стажировку в известной столичной юридической фирме и три месяца назад заняла в ней должность заместителя директора по делам общей юрисдикции. На свою обеспеченную жизнь я заработала самостоятельно и горжусь этим", — делилась Егорова тем, откуда берет деньги.

Показала неприличный жест корреспонденту "Телеграфа"

В конце весны 2018 года Валерия Егорова опозорилась в кулуарах Верховной Рады — показала фотографу Яну Доброносову средний палец. "Странная реакция на фото", — написал корреспондент в Фейсбуке, выложив то самое фото с неприличным жестом девушки. Снимок облетел весь интернет.

В ответ на пост Доброносова помощница "радикала" еще и нахамила — назвала журналиста "жалкой пародией на фотографа". Такое поведение девушки никто терпеть не стал, в комментариях ее осудили.

"Боже мой, какая бездарность и быкота! Тебе бы беляши на базаре продавать с таким жаргоном и отношением к людям", — отписали пользователи в соцсети.

Егорова нахамила корреспонденту Яну Доброносову в 2018 году

Как сейчас выглядит Валерия Егорова и где она сейчас

Бывшая соратница Ляшко живет в Киеве. Судя по ее информации на странице в Фейсбук, Егорова является агентом по элитной столичной недвижимости в компании Primes Real Estate.

Стоит отметить, что Валерия похудела. Она часто путешествует за границу и не перестает радовать подписчиков фото с декольте.

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