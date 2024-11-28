Зганьбилась у Верховній Раді: де зараз екссоратниця Ляшка, фото якої облетіло всю Україну

Ляшковська "членкиня-вамп" стала відомою через свої пишні форми

Екснардеп Олег Ляшко служить у лавах ЗСУ і вже у жовтні отримав підвищення до комбрига. Лідер "Радикальної партії" був скандальним політиком, як і його підлеглі.

У 2018 році зганьбилася непристойним жестом у Верховній Раді соратниця Ляшка Валерія Єгорова, яка до цього прославилася яскравою зовнішністю та пишними формами. "Телеграф" розповідає, як змінилася жінка та чим зараз займається.

Хто така Валерія Єгорова

Відомо, що Єгорова закінчила Дніпропетровський університет економіки та права. У 22 роки Валерія, будучи помічницею депутата-"радикала" Сергія Скуратовського, офіційно стала кандидатом у депутати до Київської міської ради від "Радикальної партії" Ляшка.

Валерія Єгорова була у "Радикальній партії" Ляшка

Єгорова на дні народженні Олега Ляшка

У ЗМІ Єгорову відписували як ляшківську "членкіню-вамп". "Свою трудову діяльність я почала на першому курсі університету як менеджер з оренди нерухомості… Гріх скаржитися, моя праця завжди була гідно оцінена, і зараз я доросла до посади заступника директора з питань комерційної нерухомості… Минулого року я пройшла конкурсний відбір на стажування з відомою столичною юридичною фірмою та три місяці тому обійняла в ній посаду заступника директора у справах загальної юрисдикції. На своє забезпечене життя я заробила самостійно і пишаюся цим", — ділилася Єгорова тим, звідки бере гроші.

Показала непристойний жест кореспондентові "Телеграфу"

Наприкінці весни 2018 року Валерія Єгорова зганьбилась у кулуарах Верховної Ради — показала фотографу Яну Доброносову середній палець. "Дивна реакція на фото", — написав кореспондент у Фейсбуці, виклавши те саме фото з непристойним жестом дівчини. Знімок облетів весь інтернет.

У відповідь на пост Доброносова помічниця "радикала" ще й нахамила — назвала журналіста "жалюгідною пародією на фотографа". Таку поведінку дівчини ніхто не стерпів, у коментарях її засудили.

"Боже мій, яка бездарність і бикота! Тобі би біляші на базарі продавати з таким жаргоном і відношенням до людей", — відписали користувачі в соцмережі.

Єгорова нахамила кореспонденту Яну Доброносову у 2018 році

Як зараз виглядає Валерія Єгорова і де вона зараз

Колишня соратниця Ляшка живе у Києві. Судячи з її інформації на сторінці в Фейсбук, Єгорова є агентом з елітної столичної нерухомості в компанії Primes Real Estate.

Варто зазначити, що Валерія схудла. Вона часто подорожує за кордон і не перестає радувати підписників фото з декольте.

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