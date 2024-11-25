На одном кладбище с Назарием Яремчуком и воинами: как выглядит могила Геннадия Москаля

Политика не стало в возрасте 73 лет и похоронен он в родном городе

Бывший глава Луганской облгосадминистрации, экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль ушел из жизни 17 марта 2024 года. Похоронили мужчину в его родном городе.

По словам экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, его коллега лечился от онкологического заболевания. Не стало Москаля после тяжелой болезни в возрасте 73 лет.

Похороны политика прошли 19 марта. На прощание с нардепом собрались сотни человек. Коллеги Геннадия Геннадиевича вспоминали, что он никогда "не лез в карман за хорошим словом". "Был в курсе всех аспектов политических в Украине, держал руку на пульсе и знал больше, чем некоторые политики", — говорил нардеп 7 и 8 созыва Максим Бурбак.

Где похоронен Геннадий Москаль

Украинский политик нашел свое последние пристанище в родных Черновцах. Могила Геннадия Москаля находится на Центральном кладбище города. Там же похоронен и легендарный певец Назарий Яремчук, а также украинские воины.

Как выглядит могила Геннадия Москаля

В октябре 2024 года бывший президент Украины Петр Порошенко почтил своим присутствием героев Украины, где также навестил политика Геннадия Москаля, который в 2019 году вышел из партии Порошенко "Солидарность".

"Здесь свое вечное спокойствие обрел Геннадий Москаль. Он был не просто ярким и талантливым человеком, но и страстным патриотом Украины. Вечная память…", — говорится в посте пятого президента.

Петр Порошенко почтил память коллеги Геннадия Москаля

Памятник Геннадию Москалю еще не устанавливали. Хотя церковь не определяет жестких рамок установки памятников на могилу умершего, по народным верованиям это желательно делать только спустя год после захоронения.

Ранее "Телеграф" сообщал, какими "острыми" фразами запомнился Геннадий Москаль украинцам. Также мы рассказывали, какая история у фамилии Москаль.