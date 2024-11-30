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Не разоритесь в новогодний сезон: четыре шага для избежания лишних трат

Автор
Катерина Любимова
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Как сэкономить на новогодних праздниках — советы
Как сэкономить на новогодних праздниках — советы. Фото ru.freepik.com

В декабре много праздников, поэтому нужно четко планировать бюджет

На пороге декабрь, который является одним из самых волшебных, но в то же время самых затратных месяцев. И чтобы не влезть в долги, важно уметь правильно распределять свой бюджет и учиться избегать ненужных расходов.

С помощью разумной экономии можно избежать стресса и лишних трат. Есть шаги, которые помогут сэкономить ваши средства.

Как сэкономить в декабре на праздниках

Составьте праздничный бюджет заранее

Первый шаг к экономии — это четкое планирование бюджета. Определите, сколько денег вы можете потратить на праздники, не нарушив свои финансовые цели. Лучше всего это начать делать уже сейчас.

  • Составьте список расходов. Разбейте предполагаемые расходы на подарки, еду, украшения, открытки и прочее. Включите все возможные траты, которые могут возникнуть.
  • Установите лимиты по категориям. Определите максимальные суммы для каждой категории. Будьте реалистичными и оставляйте запас на неожиданные расходы, ведь в праздничный сезон часто возникают дополнительные затраты.

Сократите несущественные праздничные расходы

  • Вместо покупки новых украшений каждый год, используйте то, что уже есть, или создайте украшения своими руками. Простые вещи, как бумажные снежинки или венки из шишек, могут добавить уюта.
  • Чтобы сэкономить на праздничном столе, пригласите гостей и предложите, чтобы каждый принес по 1-2 блюдам. Это поможет снизить расходы.

Отслеживайте акции и распродажи в магазинах

  • Многие магазины предлагают распродажи и скидки в течение года. Раннее начало покупок позволит вам воспользоваться снижением цен и распределить расходы.
  • Если нужно купить подарки для нескольких человек, подумайте об оптовых покупках. Например, создайте подарочные корзины "сделай сам", купив свечи, закуски или косметику оптом, а затем разделите это между получателями.

Дарите значимые, но не дорогие подарки

  • Помните, что ручная работа всегда ценится, будь то выпечка, поделки или персонализированные фотоальбомы. Эти подарки могут быть намного более значимыми, чем купленные в магазине, а их изготовление часто стоит дешевле.
  • Также вместо материальных вещей подарите переживание: совместный вечер, поход в кино или билет на будущую выставку. Такие подарки не требуют больших затрат, но создают незабываемые моменты.
  • Вместо того, чтобы покупать каждому отдельный подарок, подумайте о совместном подарке для группы. Например, настольная игра для всей семьи или арт-наборы для совместного творчества или что-то для путешествия.

Есть несколько причин, которые усугубляют трудности и препятствуют финансовому росту многих людей. Узнайте о них детальнее.

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