Не розоріться у новорічний сезон: чотири кроки для уникнення зайвих витрат

У грудні багато свят, тому потрібно чітко планувати бюджет

На порозі грудень, який є одним із найчарівніших, але в той самий час найзатратніших місяців. І щоб не влізти у борги, важливо вміти правильно розподіляти свій бюджет та вчитися уникати непотрібних витрат.

За допомогою розумної економії можна уникнути стресу та зайвих витрат. Є кроки, які допоможуть заощадити ваші кошти.

Як заощадити у грудні на святах

Складіть святковий бюджет заздалегідь

Перший крок до економії – це чітке планування бюджету. Визначте скільки грошей ви можете витратити на свята, не порушивши свої фінансові цілі. Найкраще це почати робити вже зараз.

Складіть список витрат. Розбийте передбачувані витрати на подарунки, їжу, прикраси, листівки та інше. Запишіть всі можливі витрати, які можуть виникнути.

Встановіть ліміти за категоріями. Визначте максимальні суми кожної категорії. Будьте реалістичними та залишайте запас на несподівані витрати, адже у святковий сезон часто виникають додаткові витрати.

Скоротіть несуттєві святкові витрати

Замість покупки нових прикрас щороку, використовуйте те, що вже є, або створіть прикраси своїми руками. Прості речі, як паперові сніжинки або віночки з шишок можуть додати затишку.

Щоб заощадити на святковому столі, запросіть гостей та запропонуйте, щоб кожен приніс по 1-2 стравах. Це допоможе зменшити витрати.

Відстежуйте акції та розпродажі в магазинах

Багато магазинів пропонують розпродажі та знижки протягом року. Ранній початок покупок дозволить вам скористатися зниженням цін та розподілити витрати.

Якщо потрібно купити подарунки для кількох людей, подумайте про оптові покупки. Наприклад, створіть подарункові кошики "зроби сам", купивши свічки, закуски або косметику оптом, а потім поділіть це між одержувачами.

Даруйте значні, але не дорогі подарунки

Пам’ятайте, що ручна робота завжди цінується, хай то буде випічка, вироби або персональні фотоальбоми. Ці подарунки можуть бути набагато значущішими, ніж куплені в магазині, а їх виготовлення часто коштує дешевше.

Також замість матеріальних речей подаруйте яскраві емоції: спільний вечір, похід у кіно чи квиток на майбутню виставку. Такі подарунки не вимагають великих витрат, але створюють незабутні моменти.

Замість купувати кожному окремий подарунок, подумайте про спільний подарунок для групи. Наприклад, настільну гру для всієї родини чи арт-набори для спільної творчості, чи щось для подорожі.

Є кілька причин, які посилюють труднощі та перешкоджають фінансовому зростанню багатьох людей. Дізнайтесь про них детальніше.