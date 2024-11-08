Черная пятница в Украине: как не попасть в ловушку фейковых скидок и сэкономить
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За вашим кошельком будут охотиться все, однако эти несколько простых советов вас спасут
Впереди Черная пятница, день, когда можно потеряться в море предложений и потратить больше, чем планировали. Вот несколько советов, которые помогут вам купить выгодно и не попасться на обман маркетологов:
Покупайте онлайн, чтобы все тщательно обдумать
Покупки в интернете могут сэкономить ваше время и средства, ведь именно так вы сможете сравнивать цены и товары. Существуют также веб-сайты сравнения цен, которые собирают и отображают самые низкие цены в нескольких онлайн-магазинах. К примеру, Price.ua, Mastercen.ua.
Отслеживайте цены
Не попадитесь на ловушки "безумных скидок" — многие продавцы накануне Черной пятницы имеют привычку завышать цены. А в день икс завышенную цену перечеркивают и ставят нормальную. Создается впечатление, будто вы экономите, но это не так.
Для этого используйте инструменты отслеживания цен, чтобы убедиться, что скидка реальна. Например, существует мониторинг цен на прайс-агрегаторы Hotline, Pricer24 (платный), Minderest (есть бесплатная демоверсия).
Начните составлять список желаний заранее
Если вы купите какую-нибудь вещь по выгодной цене, но она на самом деле вам не нужна – это совсем не выгода, а зря потраченные средства. Экономия денег начинается с составления списка желаний.
Запишите все, что вам нужно или нужно, и сколько это стоит. Таким образом вы не будете безумствовать в Черную пятницу, покупая все только потому, что у цены на нем есть красный ценник.
Заранее зарегистрируйте аккаунт на веб-сайтах розничных продавцов и добавьте желаемое в корзину.
Не обращайте внимания на трекеры и триггерные фразы
Советуем научиться распознавать использование страха упустить возможность (FOMO – Fear of missing out ), это обычно проявляются в трекерах с обратным отсчетом до секунд и фразами об ограниченном времени.
Эти фразы рассчитаны на подсознательное и заставляют вас не размышлять над покупкой:
- Срок действия акции истекает
- Не упустите
- Ограниченное предложение
- Только сегодня
- Бесплатно.
Остерегайтесь скрытых расходов
Онлайн-шоппинг в зарубежных магазинах – дело выгодное и можно выхватить что-то нужное по приятной цене. Однако следует также учитывать налоги: растаможка товара дороже 150 евро будет включать ввозную пошлину в размере 10% от превышения 150 евро и НДС в размере 20% от стоимости отправления свыше 150 евро.
Добавьте стоимость доставки, которую почтовые операторы начисляют в зависимости от веса, а иногда и включают комиссию от общей суммы покупки.
Не забывайте о Киберпонедельник
Некоторые из лучших предложений могут быть в Киберпонедельник, 2 декабря, который дает старт сезону распродаж. Поэтому не торопитесь покупать все в Черную пятницу.
Ранее "Телеграф" писал, что киевлянин обманул 28 человек на миллион гривен, обещая скидки в "Эпицентре".