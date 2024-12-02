Возле туалета и кладбища животных: как выглядит могила боевика "ДНР" Моторолы (фото)

Убийца соседствует с "главой ДНР" Захарченко и боевиком "Гиви"

Боевик так называемой "ДНР" Арсен Павлов, с момента ликвидации в лифте которого прошло уже 8 лет, прославляется пропагандистами в России. Останки российского наемника лежат через дорогу от кладбища в Донецке, которое называется "Донецкое море".

Убийца украинских военнослужащих на Донбассе с позывным "Моторола" соседствует с главой непризнанной республики Александром Захарченко, боевиком Михаилом Толстых ("Гиви" взорван в Донецке 8 февраля 2017 года) и террористкой-предательницей Ольгой Качурой.

Недалеко от могилы "Моторолы" расположен туалет и кладбище домашних животных. В октябре 2017 года стало известно, как выглядит памятник жестокому убийце. На его могиле было установлено мраморное надгробие с изображением, которое даже отдаленно не напоминает российского террориста.

На памятнике крупными буквами выделен позывной боевика — "Моторола", а ниже, более мелким шрифтом, указано его полное имя: Павлов Арсен Сергеевич. Жители оккупированных территорий тогда обратили внимание на могилу боевика в камуфляже.

В социальных сетях активно обсуждали, чье лицо изображено на памятнике. Были и предположения, что отсутствие ног на портрете убийцы связано с обстоятельствами его гибели — якобы "ноги оторвало в лифте".

"Донецкое море" — это кладбище, которое расположено в оккупированном Донецке. На погосте для "супергероев", боевиков-террористов и матерых убийц выделили три зоны", — писали СМИ.

Место расположения кладбища "Донецкое море" в Донецке

Когда и как убили "Моторолу" Арсена Павлова

Арсен Павлов — уроженец России. В 2014 году переехал на Донбасс, где возглавил незаконное вооруженное формирование под названием батальон "Спарта". В Украине о нем стало известно после его признания в причастности к расстрелу пленных украинских военных.

"Моторола" был взорван 16 октября 2016 года вечером в лифте жилого дома, где он проживал вместе с любовницей и детьми. Боевик получил смертельные травмы. С ним также был ликвидирован его охранник Евгений Гадлия ("Гога"). Похороны Павлова прошли 19 октября.

Тогда появилось несколько версий о возможных организаторах убийства наемников. Подозревали как украинские диверсионные группы, так и внутриполитические конфликты среди оккупационных властей.