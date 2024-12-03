Когда в Украине могут вырасти тарифы на коммуналку: Шмигаль объяснил

Также в правительстве анонсировали новые программы помощи украинцам

Правительство Украины гарантирует, что до конца отопительного сезона тарифы на базовые коммунальные услуги не повысят. Речь идет о газе, тепле и электроэнергии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль. В сообщении на официальной странице главы правительства в Telegram говорится также о других программах для поддержки украинцев в тяжелое военное время. В частности, премьер-министр также упомянул об единовременной выплате 1000 гривен, которую уже получили более 4 миллионов украинцев через приложение "Дія".

Параллельно Правительство расширяет возможности получения субсидий для граждан, нуждающихся в помощи с оплатой коммунальных платежей.

Важной новацией станет повышение зарплат педагогов. С января учителя будут дополнительно получать не менее 1000 гривен, а с сентября эта сумма вырастет до 2000 гривен. Это существенная поддержка педагогов в сложное для страны время.

Кроме того, планируется больше всего за все время расширения программы "Доступные лекарства", в рамках которой украинцы могут получать более 500 различных препаратов бесплатно или с минимальной доплатой. Со следующего года такие семьи могут оформить субсидию на аренду жилья. Кроме того, в декабре каждая малообеспеченная семья и семьи переселенцев с детьми или взрослыми с инвалидностью I группы получат по 6500 гривен на каждого ребенка.

Важной социальной инициативой станет расширение программы бесплатного питания для школьников. Если сейчас она действует для младших классов, то в следующем году планируется распространить ее на всех учеников.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ВПЛ могут получить компенсацию на коммуналку. Выплата предоставляется с целью компенсации платежей по поставке тепловой энергии в двух областях Украины.