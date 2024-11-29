Тарифы на газ: сколько придется платить украинцам в декабре

Поставщики газа показали цены, которые будут действовать в декабре 2024 года

С 1 декабря цены на газ не будут меняться. Бытовые потребители, которые являются клиентами Нафтогаза, будут платить 7,96 грн за кубометр, как и ранее.

Поставщики "голубого топлива" обнародовали ценники на декабрь текущего года. Тарифы опубликовал "Минфин". Они остались прежними.

Так, в декабре цена газа для бытовых потребителей, которые пользуются услугами Нафтогаза, а их – большинство, будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр. Цены на газ у остальных поставщиков – в пределах от 7,7 грн за кубометр до 9,90 грн.

Отметим, что тарифы на тепло и газ были зафиксированы на довоенном уровне в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и останутся таковыми до окончания военного положения.

Напомним, нардеп Олег Семинский подчеркнул, что тарифы останутся неизменными до конца года. Он убежден, что точно не возрастут цены на газ, ведь у Украины есть определенный запас. В то же время, по его словам, МВФ уже намекает на необходимость снятия моратория на поднятие тарифов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Укрэнерго" предлагает увеличить тариф на электроэнергию почти на половину. Окончательное решение по этому вопросу будет принято НКРЭКУ после процедуры открытого обсуждения.