Пастор обещал ему "чудо": как Черновецкий и Аделаджа дурили киевлян и за это им ничего не было

Они впаривали "чудотворный елей" и забирали паспорта у нуждающихся

Скандальный бывший мэр Киева Леонид Черновецкий в свое время активно посещал так называемую церковь "Посольство Божье". Основатель этой организации, которая являлась не более, чем обычной сектой, нигерийский иммигрант Сандей Аделаджа оказал значительное влияние на жизнь и карьеру экс-политика.

Удачное знакомство с состоятельным Черновецким помогло нигерийцу запустить успешный бизнес-проект, который до 2002 года назывался "Слово Веры". Это сотрудничество принесло обоим огромные доходы.

Первая встреча "Лени Космоса" и Сандея состоялась еще в 1996 году благодаря первой жене Черновецкого — Алине Айвазовой. Как и любой пастор, Аделаджа начинал с тех, кто сталкивался с трудностями и утратил надежду: с пенсионеров, проблемных подростков, одиноких женщин, неизлечимо больных. Чтобы продолжать свою "деятельность", нужны были вложения — и их удачно обеспечил миллионер Леонид.

Самые громкие аферы Черновецкого и Аделаджи

Первым результатом сотрудничества проповедника и бизнесмена стали довыборы в округе №5 Дарницкого района Киева. Для Черновецкого это был первый опыт участия в выборах, и несмотря на слабую работу его пиарщиков и низкие прогнозы, Аделаджа обеспечил ему убедительную победу благодаря мобилизации своей паствы. Так Черновецкий стал народным депутатом и VIP-прихожанином церкви Сандея. В дальнейшем Аделаджа неоднократно помогал экс-мэру побеждать на выборах в Киеве. В ответ Черновецкий предложил внедрить в церкви принципы сетевого маркетинга для увеличения паствы и пожертвований.

"Чудотворный елей" из обычного оливкового масла

Вторым бизнесом Черновецкого и Аделаджы стала продажа "чудотворного елея". В 1999 году политик решил выгодно избавиться от цистерны оливкового масла, полученной по бартеру. Продукт разлили по флаконам с этикетками "намоленного елея" и продавали доверчивым прихожанам как средство от болезней и порчи.

"Стефания"

В 2000–2001 годах сеть социальных столовых "Стефания" и благотворительные организации, созданные Черновецким, присваивали миллионы гривен из госбюджета и пожертвований. Деньги тратились на закупку товаров по завышенным ценам у подставных фирм, а затем их раздавали от имени Черновецкого. Также сообщалось, что в столовых у бедняков, среди которых были и последователи "Посольства Божьего", выманивали паспорта, чтобы оформлять кредиты и фиктивные фирмы.

В 2002 году Черновецкий дошел до крайности. Он призвал прихожан Аделаджи продавать свои квартиры и отдавать деньги пасторам для финансирования предвыборных кампаний представителей церкви.

Секта в "Правэкс-банке"

Тогдашняя жена Черновецкого Алина Айвазова заимствовала у пастора Сандея подход к организации "паствы" и применяла его в собственном "Правэкс-банке": на работу нанимали внушаемых молодых специалистов, которых обязывали посещать собрания Сандея, читать церковную литературу и воспринимать руководство как пастырей.

Алина Айвазова

Никакого наказания

В 2006 году Аделаджа и Черновецкий начали проект строительства "духовного центра". Тогда они призывали верующих жертвовать от 100 долларов. Черновецкому удалось избежать ответственности за эту аферу благодаря избранию мэром Киева.

А вот Сандей Аделаджа был фигурантом криминальных историй. В 2008 году его обвинили в организации мошеннической схемы, связанной с хищением средств в особо крупных размерах. Он убеждал прихожан вкладывать деньги в компанию King's Capital, которая оказалась обычной финансовой пирамидой. После ее краха ущерб составил более 141 млн грн. Ходили слухи, что к этой афере мог быть причастен и Черновецкий.

Где сейчас Черновецкий и Аделаджа

Бывший мэр Киева, как ни в чем не бывало, спокойно живет в Израиле, и судя по постам в Фейсбуке, 72-летний Леонид Черновецкий снова "ударился в религию". А в 2011 году против пастора Сандея в Украине было открыто уголовное дело. Всего против него возбуждено 5 дел, связанных с финансовыми махинациями, а также был фигурантом секс-скандала. Сейчас он находится в Европе.