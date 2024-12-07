Пастор обіцяв йому "диво": як Черновецький і Аделаджа дурили киян і за це їм нічого не було

Вони впарювали "чудотворний єлей" і забирали паспорти у нужденних

Скандальний колишній мер Києва Леонід Черновецький свого часу активно відвідував так звану церкву "Посольство Боже". Засновник цієї організації, яка була не більше, ніж звичайною сектою, нігерійський іммігрант Сандей Аделаджа вплинув на життя і кар’єру експолітика.

Вдале знайомство із заможним Черновецьким допомогло нігерійцю запустити успішний бізнес-проєкт, який до 2002 року називався "Слово Віри". Ця співпраця принесла обом величезні прибутки.

Перша зустріч "Льоні Космоса" та Сандея відбулася ще 1996 року завдяки першій дружині Черновецького — Аліні Айвазовій. Як і будь-який пастор, Аделаджа починав із тих, хто поставав перед труднощами та втратив надію: з пенсіонерів, проблемних підлітків, самотніх жінок, невиліковно хворих. Щоб продовжувати свою "діяльність", потрібні були вкладення – і їх вдало забезпечив мільйонер Леонід.

Найгучніші афери Черновецького і Аделаджі

Першим результатом співпраці проповідника та бізнесмена стали довибори в окрузі №5 Дарницького району Києва. Для Черновецького це був перший досвід участі у виборах, і попри слабку роботу його піарників та низькі прогнози, Аделаджа забезпечив йому переконливу перемогу завдяки мобілізації своєї пастви. Так Черновецький став народним депутатом та VIP-прихожанином церкви Сандея. Надалі Аделаджа неодноразово допомагав ексмеру перемагати на виборах у Києві. У відповідь Черновецький запропонував запровадити у церкві принципи мережевого маркетингу для збільшення пастви та пожертвувань.

"Чудотворний єлей" зі звичайної оливкової олії

Другим бізнесом Черновецького та Аделаджі став продаж "чудотворного єлея". У 1999 році політик вирішив вигідно позбутися цистерни оливкової олії, отриманої за бартером. Продукт розлили по флаконах з етикетками "намоленого єлея" і продавали довірливим парафіянам як засіб від хвороб та пристріту.

"Стефанія"

У 2000–2001 роках мережа соціальних їдалень "Стефанія" та благодійні організації, створені Черновецьким, привласнювали мільйони гривень із держбюджету та пожертвувань. Гроші витрачалися на закупівлю товарів за завищеними цінами у підставних фірм, а згодом їх роздавали від імені Черновецького. Також повідомлялося, що у їдальнях у бідняків, серед яких були й послідовники "Посольства Божого", виманювали паспорти, щоб оформлювати кредити та фіктивні фірми.

2002 року Черновецький дійшов до крайності. Він закликав парафіян Аделаджі продавати свої квартири та віддавати гроші пасторам для фінансування передвиборних кампаній представників церкви.

Секта у "Правекс-банку"

Тодішня дружина Черновецького Аліна Айвазова запозичила у пастора Сандея підхід до організації "пастви" і застосовувала його у власному "Правекс-банку": на роботу наймали молодих фахівців, яких зобов’язували відвідувати збори Сандея, читати церковну літературу і сприймати керівництво як пастирів.

Аліна Айвазова

Жодного покарання

2006 року Аделаджа та Черновецький розпочали проєкт будівництва "духовного центру". Тоді вони закликали вірян жертвувати від 100 доларів. Черновецькому вдалося уникнути відповідальності за цю аферу завдяки обранню мером Києва.

А ось Сандей Аделаджа був фігурантом кримінальних історій. 2008 року його звинуватили в організації шахрайської схеми, пов’язаної з розкраданням коштів у особливо великих розмірах. Він переконував парафіян вкладати гроші у компанію King’s Capital, яка виявилася звичайною фінансовою пірамідою. Після її краху збитки становили понад 141 млн грн. Ходили чутки, що до цієї афери міг бути причетний і Черновецький.

Де зараз Черновецький і Аделаджа

Колишній мер Києва, як ні в чому не бувало, спокійно живе в Ізраїлі, і, судячи з постів у Фейсбуці, 72-річний Леонід Черновецький знову "вдарився в релігію". А 2011 року проти пастора Сандея в Україні було відкрито кримінальну справу. Загалом проти нього порушено 5 справ, пов’язаних з фінансовими махінаціями, а також був фігурантом секс-скандалу. Зараз він знаходиться в Європі.