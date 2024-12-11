Церковный праздник 11 декабря: что нельзя делать сегодня, чтобы удача не покинула дом

Раскрываем, как сегодня можно избежать неприятностей и привлечь удачу

В эту среду православные и греко-католики чтут память Даниила Столпника. Также в этот период христиане в Украине продолжают соблюдать Рождественский пост 2024.

Святой Даниил родился в Месопотамии в 410 году. Его родители, Илия и Марфа, долгое время не могли иметь детей. Тогда женщина дала обет: если Господь дарует им ребенка, она посвятит его служению в монастыре. Вскоре их молитвы были услышаны.

Когда мальчику исполнилось 5 лет, его сразу отдали в монастырь. В 12 лет Даниил принял постриг и с усердием выполнял свои обязанности. Святого прозвали Столпником, потому что он провел 33 года во Фригийской пустыне — там он жил на столпе, который построил вместе с учениками.

Традиции и приметы 11 декабря

В старину в этот день наши предки срезали веточку яблони и ставили ее в воду. Считалось, что если к Рождеству она зацветет — это сулит в будущем что-то хорошее.

Женщины 11 декабря (24 декабря по старому стилю) старались закончить уборку до заката солнца, поскольку верили, что так можно избежать шалостей нечистой силы. Вечером вся семья собиралась за вкусным ужином.

Фото: freepik

По обе стороны от солнца появились отсветы — грядут морозы.

Вороны мечутся с места на место — к заверюхе.

День морозный — оттепель наступит нескоро.

Синие облака на небе – к теплым дождям.

Что нельзя делать 11 декабря

Рубить ели (сосны можно) — это может привести к проблемам со здоровьем.

Что-то выносить из дома — с этой вещью можно вынести удачу.

Неряшливо одеваться — к неудачам и неприятностям.

Праздники и события 11 декабря

День памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма

День основания детского фонда ООН "ЮНИСЕФ" (UNICEF Birthday)

Международный день гор (International Mountain Day)

Международный день танго (International Tango Day)

День приложений

У кого именины 11 декабря

В этот день именины отмечают: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Никифор, Никон, Петр и Яна.

Ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину вернутся морозы. Совсем скоро местами будет до -4 градусов.