Церковный праздник 11 декабря: что нельзя делать сегодня, чтобы удача не покинула дом
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Раскрываем, как сегодня можно избежать неприятностей и привлечь удачу
В эту среду православные и греко-католики чтут память Даниила Столпника. Также в этот период христиане в Украине продолжают соблюдать Рождественский пост 2024.
Святой Даниил родился в Месопотамии в 410 году. Его родители, Илия и Марфа, долгое время не могли иметь детей. Тогда женщина дала обет: если Господь дарует им ребенка, она посвятит его служению в монастыре. Вскоре их молитвы были услышаны.
Когда мальчику исполнилось 5 лет, его сразу отдали в монастырь. В 12 лет Даниил принял постриг и с усердием выполнял свои обязанности. Святого прозвали Столпником, потому что он провел 33 года во Фригийской пустыне — там он жил на столпе, который построил вместе с учениками.
Традиции и приметы 11 декабря
В старину в этот день наши предки срезали веточку яблони и ставили ее в воду. Считалось, что если к Рождеству она зацветет — это сулит в будущем что-то хорошее.
Женщины 11 декабря (24 декабря по старому стилю) старались закончить уборку до заката солнца, поскольку верили, что так можно избежать шалостей нечистой силы. Вечером вся семья собиралась за вкусным ужином.
- По обе стороны от солнца появились отсветы — грядут морозы.
- Вороны мечутся с места на место — к заверюхе.
- День морозный — оттепель наступит нескоро.
- Синие облака на небе – к теплым дождям.
Что нельзя делать 11 декабря
- Рубить ели (сосны можно) — это может привести к проблемам со здоровьем.
- Что-то выносить из дома — с этой вещью можно вынести удачу.
- Неряшливо одеваться — к неудачам и неприятностям.
Праздники и события 11 декабря
- День памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма
- День основания детского фонда ООН "ЮНИСЕФ" (UNICEF Birthday)
- Международный день гор (International Mountain Day)
- Международный день танго (International Tango Day)
- День приложений
У кого именины 11 декабря
В этот день именины отмечают: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Никифор, Никон, Петр и Яна.
Ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину вернутся морозы. Совсем скоро местами будет до -4 градусов.