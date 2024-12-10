Снег и морозы: когда в Украину вернутся холода (карта)

Дожди сменятся снегом

Украину сейчас заливает дождями и мокрым снегом, но уже через несколько дней эту погоду сменят морозы. При чем столбики термометров будут опускаться ниже нуля не только ночью.

Об этом свидетельствует прогноз "Укргидрометцентра". Согласно его данным, холодная погода ожидается уже 13 декабря. В это день средняя температура воздуха по всей стране будет колебаться от -2 до -4 градусов по Цельсию. От ночи эти показатели не будут отличаться.

В центральных и южных областях Украины 13 декабря также ожидаются осадки в виде снега. Также будет облачно. В западной части страны — без осадков.

В столице ожидается -4… — 3 градуса днем и ночью, а также небольшой снег.

Напомним, ранее мы писали о том, что, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в конце поточной недели украинцев ожидает похолодание. Более ощутимое похолодание придет с 13-14 декабря.

Также мы писали о том, что в Киеве в течение 9-11 декабря ожидается сильная облачность и мокрая погода, которая началась еще на прошлой неделе.