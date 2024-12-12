"Так кто умер в Пидволочиске?": на Тернопольщине установили елку, похожую на траурный венок (фото)

Местные жители назвали человека, который украшал праздничное дерево, "больным"

В одном из населенных пунктов Тернопольской области местные власти установили необычную елку. Ранее мы показали лысую и кривую "лесную красавицу", о которой сложно сказать хоть одно доброе слово. Теперь история получила продолжение.

В Пидволочиске заменили елку, однако новое рождественское дерево многим напомнило траурный венок. Фото обновленной елки разлетелись по соцсетям, а интернет-пользователи не остались равнодушными – венок в концепции елочного декора увидели все.

Не удержался и депутат ОТГ Петр Федорович. Он опубликовал эпический кадр в Facebook с комментарием: "Так кто умер в Пидволочиске? Для кого этот венок? Я уже не выдержал, хотя молчал до последнего. Что вы там курите? Я в шоке".

Петр Федорович также сообщил корреспонденту "Телеграфа", что из-за новой волны возмущения, пышный желтый бант с лентами, который и вызывал ассоциации с траурным венком, с елки сняли.

Напомним, ранее мы показали необычные елки, которые появились в Киеве и Днепре. Креативные авторы создали их из пустых бутылок, чтобы обезопасить от повреждения из-за морозов.