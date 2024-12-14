Уничтоженная во время войны, но запечатленная на фото: как выглядела одна из шикарных гостиниц Харькова

Посещать ее могли только состоятельные люди

Со временем облик городов неумолимо меняется. Новые архитектурные проекты занимают место старинных зданий, стирая их с лица земли. Многие постройки исчезают в ходе войн, стихийных бедствий или из-за невозможности их восстановления. Каждое утрачено здание — это, в том числе, исчезновение части истории и архитектурного наследия.

Ранее мы рассказывали про "Гранд Отель" в Харькове, который был полностью уничтожен во время войны. Еще одним из таких памятных зданий стала гостиница "Метрополь", которая была известна своим изяществом и статусом. И хотя она не была разрушена до основания, восстанавливать ее не стали. Сегодня увидеть ее облик можно только на старых фотографиях, которые позволяют представить, каким был центр Харькова много лет назад.

Гостиница "Метрополь" в Харькове была построена в 1914 году по проекту архитектора Бориса Корнеенко. Она располагалась в самом сердце города — на площади Конституции (тогдашней Николаевской площади). Здание отличалось оригинальным архитектурным решением и считалось одной из лучших гостиниц Харькова, предлагая своим гостям исключительный уровень комфорта и престижности.

До революции гостиница носила название "Метрополь", отражая ее элитарный статус и стиль. Однако после установления советской власти название сменилось на более "идеологически соответствующее" — "Красная". В довоенные годы гостиница продолжала оставаться местом притяжения для состоятельных гостей города.

Демонстрация возле "Метрополя" 3 марта 1917 года

Судьба "Метрополя" изменилась в годы Второй мировой войны. Здание сильно пострадало в результате бомбардировок и пожаров, практически полностью выгорев изнутри. После окончания войны было принято решение о его сносе, поскольку восстановление оказалось невозможным.

Гостиница "Красная" в Харькове, 1942 год

На месте гостиницы в 1950-х годах появился многоэтажный жилой дом, построенный по проекту архитекторов В. Костенко и Е. Пономаревой. Этот дом до сих пор стоит на площади Конституции.

Дом на Конституции, 20 построили на месте разрушенной гостиницы

Ранее мы рассказывали, как в разные годы выглядел легендарный рынок "Привоз" в Одессе.