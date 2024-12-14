Младше на 23 года и скрывается с детьми: как выглядит тайная жена главы Госдума Володина (фото)

На днях лизоблюда Путина к 15 годам осудили в Украине

Глава российской Госдумы Вячеслав Володин, которого в начале карьеры подозревали в нетрадиционной ориентации, тщательно скрывает свою личную жизнь. Чиновник берет пример со своего хозяина Путина, который также молчит о любовнице-гимнастке.

На днях Володина заочно осудили в Украине к 15 годам за признание "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". "Телеграф" решил узнать, что известно о тайной молодухе преступника и почему он скрывает нынешнюю семью от СМИ.

Был женат, есть дочь

Будучи студентом, Володин вступил в брак с Викторией Дмитриевой 1962 года рождения. Супруга подарила ему дочь Светлану в 1990 году. Девушка получила образование в юридической академии Саратова и МГУ, а затем продолжила научную карьеру в аспирантуре Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. Светлана Володина является руководителем компании, которая специализируется на организации выставок и конференций. 34-летняя россиянка якобы не состоит в браке и не имеет детей.

Светлана Володина

Второй "тайный" брак с молоденькой

В 2021 году стало известно, что 60-летний путинист женился во второй раз (с 2013 года носил обручальное кольцо). Его супругу зовут Яна (девичья фамилия Полякина) и она младше главы Госдумы на 23 года.

Яна Полякина

Известно, что родилась женщина в 1987 году в селе Большое Игнатово (Мордовия). Она из небогатой семьи. В 21 год Яна открыла фирму — Дом печати в Саратове, откуда сам родом единоросс. Предполагается, что познакомилась пара в начале 2000-х. Тогда же Полякина стала обрастать элитной недвижимостью: в 2008 году девушка приобрела квартиру в Москве.

В 2013 году в декларации Володина упоминается несовершеннолетний сын, а у Яны Полякиной появляются новые объекты элитной недвижимости: еще одна московская квартира площадью 373 квадратных метра,1000-метровый особняк в Подмосковье и таунхаус.

Российские журналисты-расследователи сегодня называют молодую жену Володина супермиллионершей. Кроме недвижимости, Полякина владеет престижным бизнесом и немалым автопарком. А сам Володин не оформляет брак с женщиной, чтобы избежать лишних вопросов о происхождении ее (и его) финансов.

В этом "тайном" браке у лизоблюда российского диктатора появился сын. По другим источникам, Полякина родила Володину двух детей — сына и дочь.

Ранее мы писали о "либеральной" Ирине Хакамаде. Узнайте, как она хотела выкупить Крым у Украины и винила западные санкции против России.