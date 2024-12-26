В Житомирской области в Рождество задержали женщину-водителя со смертельной дозой алкоголя в крови

За год женщину 8 раз задерживали за нетрезвое вождение

В Рождественский вечер, 25 декабря, в Житомирской области в городе Звягель патрульные остановили автомобиль Mitsubithi, водитель которого нарушила правила дорожного движения. Выяснилось, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Звягельском районном отделе полиции Житомирщины, 33-летней женщтине-водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Оказалось, что в ее крови 5 промилле алкоголя.

Следует отметить, что более 3 промилле алкоголя в крови оценивается как "алкогольное отравление, критическое состояние". 5-6 промилле, то есть 400-450 мл выпитого чистого алкоголя, считается смертельной концентрацией алкоголя в крови. Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством в Украине – 0,2 промилле.

В течение уходящего года эту женщину восемь раз останавливали нетрезвой за рулем. Каждый раз в отношении нее составлялись административные протоколы. Более того, она уже наказана судом штрафом в размере 34 000 гривен с запретом права управления в течение следующих 3 лет, однако жительница Звягеля игнорирует это и снова садится за руль пьяной. И в этот раз в отношении нее составили очередной админпротокол: по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения…) и ч. 5 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов…) КУоАП.

Как ранее рассказывал "Телеграф", в Тернополе водитель Citroen совершил аварию и попытался уйти от преследования патрульных. В результате погони мужчина протаранил служебный автомобиль копов и вылетел в кювет.