На улицах лежали огромные сугробы: какой была зима во Львове 96 лет назад

Зима 1929 запомнилась львовянам надолго

Нынешняя зима не радует снегом. Легкий мороз и дождь чаще напоминают раннюю весну, чем настоящую зимнюю пору. Но было время, когда снега выпадало так много, что города замирали под белым одеялом. Тогда снежные заносы становились не только испытанием, но и настоящим символом зимы, который дарил яркие эмоции и незабываемые впечатления. Именно такой была зима 1929 во Львове – одна из самых суровых в истории города. "Телеграф" предлагает посмотреть на старые фото, сохранившие атмосферу тех времен.

Снежные улицы Львова в январе 1929 года расчищал необычный для того времени транспорт – гусеничный танк.

"Тогда в газетах писали: "Уже несколько дней работает во Львове — гусеничный танк, оснащенный мотором мощностью 1000 лошадиных сил, который используется для удаления больших слоев снега. Когда танк ехал по улицам, это вызвало большой интерес у прохожих», — отмечается в сообщении в Facebok-группе Старый Львов.

В то время на улицах города не было транспорта как сейчас или системы подогрева дорог. Влияние подземных коммуникаций на температуру дорожного покрытия было минимальным, а движение автомобилей было ограничено. Снег оставался на дорогах до самой весны. Поэтому снежные стены по обе стороны дорог достигали двух метров, а кое-где и больше.

Метры снега и настоящие ураганы сопровождали ту зиму, которая вошла в историю как одна из самых морозных. Первые снегопады произошли уже в первой половине октября, а снежный покров не сходил с начала декабря по середину апреля. В январе-марте толщина снега в городе колебалась от 20 до 60 см, а в предгорьях достигала более метра.

Из-за постоянных заносов движение поездов Львовской железной дороги было фактически парализовано. Поезда часто опаздывали.

Строительство стены из снежных блоков для защиты пути Львов-Тернополь от снежных заносов

Расчистка пути Львов-Тернополь (февраль 1929)

Львов в 1929 году погрузился в настоящую зимнюю сказку, которая, хотя и доставляла неудобства, оставила после себя интересные воспоминания. И хотя нынешние зимы совсем другие, фотографии той эпохи напоминают нам об очаровании зим.

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