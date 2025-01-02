Транспортный коллапс и заблокированные двери подъездов: какой была зима в Харькове 55 лет назад (видео)

Многие люди не смогли воспользоваться транспортом

В последние годы сильные снегопады стали редкостью, и даже если зима преподносит сюрпризы, современная техника позволяет оперативно справляться с любыми капризами погоды. Тем не менее в прошлом снегопады могли буквально парализовать жизнь городов. Мы рассказывали о легендарной зиме 1929 года во Львове, когда город оказался под снежным покровом. Теперь предлагаем посмотреть на зимний Харьков 1970 года, когда город на несколько дней превратился в снежное царство.

В Facebook-группе "Харьков. Вчера сегодня и завтра" появилось архивное видео, на котором запечатлены улицы заснеженного Харькова. Кадры демонстрируют, как город оказался окутан глубокими сугробами. В центре Харькова сугробы местами достигали роста взрослого человека. Движение по дороге за городом было заблокировано.

Эта зима запомнилась многим. Школьники наслаждались неожиданными каникулами — несколько дней дети не посещали занятия. Однако для взрослых снегопад стал настоящим испытанием: общественный транспорт практически не ходил, и добираться на работу и обратно приходилось пешком.

Несмотря на сложности, горожане тепло отзываются о той зиме.

"Очень хорошо помню этот январь. За ночь снег выпал высотой до козырька подъезда, первый этаж замело почти полностью. Папа с лопатой прыгнул с козырька, чтобы расчистить подход к подъезду. Всю зиму катались с горы, высотой с гаражи", "Помню такие зимы, наш дворик заносило снегом так, что невозможно было открыть двери. Первым выбирался мамин брат, прочищал дорожку к соседу, потом они вместе откапывали двери остальным соседям. На небольшой пустырь между дворами самосвалы свозили снег с ближайших улиц и из центра, мы прокапывали там хода и делали целые "квартиры" с мебелью из снега и играли там с друзьями. А уж как катались на санках, коньках, лыжни были проложены вдоль улиц. Нынешние дети и представить себе такого не могут. А жаль", "Пешком шла в институт очень долго, не один километр. Целая вереница людей шла", "Помню, конечно, ходила на работу пешком, снега по пояс, но расчищали везде, где шли люди", — пишут они в комментариях к видео.

Ранее "Телеграф" публиковал архивные фото, на которых запечатлены развлечения в Карпатах 90 лет назад.