Станут частью нового поколения: какими будут дети, рожденные в 2025 году

Людям, которые были рождены в период с 2025 года, предстоит встретиться с серьезными вызовами

Новый, 2025 год, даст начало жизни новому поколению — речь идет о так называемом "поколении Бета". Оно продлится примерно до 2039 года — предыдущее поколение (так называемое "поколение Альфа") было рождено в 2010-2024 годах.

Об этом сообщает metro.co.uk. До этого существовало поколение поколение Z, которое родилось в период с 1996 по 2010 годы и поколение Y, которое появилось на свет в период с 1981 по 1996 годы. Еще ранее было поколение Х, которое было рождено в период с 1965 по 1980 годы.

По данным ученых, новому поколению людей предстоит жить в мире, который борется с большими общественными вызовами.

Кроме того, это новое поколение будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект полностью войдет в жизнь людей – от образования и работы до развлечений и здоровья. При них будет править поколение X (1965-1980 годы рождения), а главной угрозой станет изменения климата.

Исследователи отмечают, что поколение Z будет вынуждено ограничивать время, когда их ребенок может находится перед экраном.

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