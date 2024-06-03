Водители станут лишними, ДТП исчезнут, а автомобили будут общаться между собой

По состоянию на сегодняшний день человек уже создал наиболее скоростные, комфортные и экстравагантные автомобили, оснащенные автопилотом и искусственным интеллектом. И настолько инновационны, что Генри Форд, наверное, был бы шокирован, увидев, что сейчас производится на нем придуманном конвейере.

Но развитие автомобилестроения продолжается. В старых фильмах о будущем в годы, в которых живут современные люди, автомобили выглядели скорее как маленькие самолетики, двигающиеся между огромными небоскребами на большой скорости. И, хотя летающие автомобили действительно существуют, они не получили такого распространения, как ожидалось. Человечество продолжает двигаться по обычным автомобильным дорогам.

Но задумывались ли вы хоть раз, как будут выглядеть автомобили в будущем? Скажем, через 100 или 500 лет. "Телеграф" решил пофантазировать и спросил у искусственного интеллекта, как будут выглядеть и какие функции будут иметь авто через 100, 200, 500 или даже тысячу лет.

Визуализация от Gencraft

Искусственный интеллект от Gencraft видит автомобиль в 2500 году как спорткар. А если спросить его, каким будет летающий автомобиль, он просто представляет машину между небоскребами. Правда, она оборудована какими-нибудь странными устройствами на крыше. Вероятно, это вооружение. На другом фото — крылья авто оснащены солнечными панелями.

Ответ от Сlaude.ai

Текстовую модель искусственного интеллекта мы спросили, как она видит автомобиль в 2124 году? Чем будут автомобили через 100 лет отличаться от современных? Может быть, люди будут летать на авто, а не ездить по дорогам? Какие интересные функции будут в салоне авто через 100 лет? Нужно ли человеку управлять авто, все ли управление возьмет на себя автопилот или искусственный интеллект? Искусственный интеллект поразил своим ответом:

К 2124 году автомобили, вероятно, претерпевают революционные изменения по сравнению с современными моделями. Вот какие ключевые отличия можно ожидать:

Через 100 лет двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине или дизеле, станут анахронизмом. Автомобили будут передвигаться благодаря электродвигателям, питающимся от мощных аккумуляторных батарей или водородных топливных элементов. Это сделает их более экологичными и энергоэффективными. Полный переход на электрическую тягу устранит проблему вредных выхлопных газов и радикально улучшит экологичность транспорта. В 2124 году автомобили будут оборудованы совершенными системами автопилота и искусственного интеллекта. Водитель станет лишним, а управление автомобилем будет полностью автоматизировано. Вполне возможно, что к 2124 году зарождающиеся сейчас концепции летучих автомобилей с вертикальным взлетом/посадкой станут реальностью. Использование антигравитации и ионных двигателей может сделать авто "летающими", но все равно потребуется определенная сеть специальных взлетно-посадочных площадок. Салон как мобильный офис/дом. Без необходимости следить за дорогой салон авто превратится в многофункциональное пространство с удобными креслами-трансформерами, проекторами виртуальной реальности для развлечений, разъемами для работы и отдыха. ДТП в большинстве своем станут невозможными благодаря мгновенному реагированию бортового ИИ и комплексной системе безопасности. Автопроизводители сосредоточатся на создании максимально экологичных и энергоэффективных автомобилей с минимизированным негативным влиянием на окружающую среду.

Таким предстает будущее "умных" автомобилей согласно нынешним представлениям и тенденциям научно-технического прогресса. Революционные достижения через 100 лет могут превзойти даже такие смелые воображения.

Ответ от Copilot

Copilot от Microsoft попросили сгенерировать несколько фотографий автомобилей будущего. Транспортные средства спустя 100 лет он видит как почти классические по дизайну модели. Первые две из них по дизайну похожи на Tesla или Lotus.

На третьем фото мы видим пропеллеры, прикрепленные к колесам. Скорее всего, ИИ пытается намекнуть, что авто сможет как ездить по дорогам общего пользования, так и летать.

На последнем изображении мы видим, что лобовое стекло превратилось в сплошную панель с крышей. Вероятно, там есть проекционный экран и/или солнечные панели.

Все автомобили имеют интересную особенность – они стоят или висят в воздухе над специальными платформами. Позади – ветряные мельницы, которые, вероятно, заряжают машины. Поэтому эту платформу, на которой припаркованы авто, можно не только считать зоной для вертикального взлета или посадки, но и зарядными станциями, заряжающими авто с помощью беспроводных технологий.

Также модель искусственного интеллекта дала текстовое объяснение, как она представляет авто спустя 100 лет.

"Представьте автомобиль 2124 как вершину инноваций и технологического прогресса. Этот автомобиль не просто передвигается по дорогам, он может летать благодаря интегрированным антигравитационным модулям, обеспечивающим плавный и бесшумный полет. Вот некоторые функции, которые я представляю:

Автомобиль полностью управляется искусственным интеллектом, обеспечивающим безопасное и эффективное передвижение без необходимости водителя вмешиваться.

Облик автомобиля может изменяться в зависимости от условий дороги или погоды, а также от личных предпочтений владельца.

Автомобиль питается от возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия или ветровая энергия, и имеет систему рекуперации энергии.

Через 500 лет, возможно, автомобили будут оснащены следующими функциями:

Салон автомобиля будет полностью интерактивным, с возможностью смены сценариев виртуальной реальности для развлечения пассажиров.

Системы автомобиля смогут автоматически настраивать температуру, освещение и даже запахи в салоне в соответствии с преимуществами каждого пассажира.

Автомобили будут частью глобальной сети, что позволит им общаться между собой и инфраструктурой для оптимизации движения и безопасности.

Управление автомобилем, скорее всего, будет полностью автоматизировано, с возможностью водителя взять управление на себя по желанию, но это, скорее всего, исключение, а не правило. Искусственный интеллект будет не только управлять автомобилем, но и обеспечивать безопасность, комфорт и развлечения пассажиров», — пишет искусственный интеллект.

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