Известная идеальная пропорция: что добавить в узвар для роскошного аромата (видео)

Как готовить узвар с черносливом

На Рождество, Щедрый вечер и Крещение готовят кутью. Мы делились ее классическим рецептом. Неизменным спутником этого блюда является узвар. Это ароматный напиток, который приготовляется из сухофруктов и подслащивается медом.

Кулинарный блоггер Mil Alexx в своем видео рассказал, из чего его варить для роскошного аромата. Он рассказал об идеальной пропорции – на каждый литр воды берем 1 горсть сушеных яблок и по 1/4 горсти груши и копченого чернослива. Из приведенного количества ингредиентов выходит более четырех литров насыщенного узвара.

Ингредиенты:

4 горсти яблочной сушки

1 горсть сушки из груши

1 горсть копченого чернослива

несколько изюминок по желанию

4 л воды

1-2 ст. л. меда (по вкусу)

Способ приготовления:

По желанию к узвару можно добавлять изюм, курагу или другие сухофрукты, которые вам нравятся. Все сухофрукты заливаем водой и тщательно моем. Воду сливаем вместе с возможной грязью. Заново заливаем водой, ставим на огонь и доводим до кипения. После кипения провариваем еще несколько минут. Даем немного остыть и по вкусу добавляем мед — 1 столовую ложку меда, если компот должен быть несладким, или 2 ложки, если хотите сладкий. Размешиваем мед в узваре. Оставляем напиток настояться хотя бы 12 часов.

Узвар получается насыщенным и ароматным. Также мы делились рецептом аппетитных пампухов.