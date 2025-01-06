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Известная идеальная пропорция: что добавить в узвар для роскошного аромата (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт ароматного узвара
Рецепт ароматного узвара. Фото produkty24.com.ua

Как готовить узвар с черносливом

На Рождество, Щедрый вечер и Крещение готовят кутью. Мы делились ее классическим рецептом. Неизменным спутником этого блюда является узвар. Это ароматный напиток, который приготовляется из сухофруктов и подслащивается медом.

Кулинарный блоггер Mil Alexx в своем видео рассказал, из чего его варить для роскошного аромата. Он рассказал об идеальной пропорции – на каждый литр воды берем 1 горсть сушеных яблок и по 1/4 горсти груши и копченого чернослива. Из приведенного количества ингредиентов выходит более четырех литров насыщенного узвара.

Ингредиенты:

  • 4 горсти яблочной сушки
  • 1 горсть сушки из груши
  • 1 горсть копченого чернослива
  • несколько изюминок по желанию
  • 4 л воды
  • 1-2 ст. л. меда (по вкусу)

Способ приготовления:

  1. По желанию к узвару можно добавлять изюм, курагу или другие сухофрукты, которые вам нравятся. Все сухофрукты заливаем водой и тщательно моем.
  2. Воду сливаем вместе с возможной грязью. Заново заливаем водой, ставим на огонь и доводим до кипения.
  3. После кипения провариваем еще несколько минут. Даем немного остыть и по вкусу добавляем мед — 1 столовую ложку меда, если компот должен быть несладким, или 2 ложки, если хотите сладкий.
  4. Размешиваем мед в узваре. Оставляем напиток настояться хотя бы 12 часов.

Узвар получается насыщенным и ароматным. Также мы делились рецептом аппетитных пампухов.

Теги:
#Рецепт #Рождество #Сухофрукты #Узвар