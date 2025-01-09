В Киеве сдают "убитую" квартиру с владельцем в комплекте

Но нельзя превращать это помещение в "хлев"

На Лесовом массиве в Киеве сдают две комнаты в заброшенной трехкомнатной квартире за 7 тысяч гривен в месяц. Владелец откровенно признает неудовлетворительное состояние квартиры, однако отмечает, что в ней "можно жить".

Жилье расположено на восьмом этаже панельной девятиэтажки. Об этом говорится в объявлении на сайте OLX.

Квартира имеет раздельные комнаты и два балкона. Несмотря на запущенное состояние, в помещении есть необходимая техника: холодильник, стиральная машина, микроволновка, телевизор и бойлер. Из мебели будущие жильцы найдут только пару кроватей и несколько подушек. Одеяла и постельное белье придется покупать самостоятельно.

Кроме ежемесячной оплаты за жилье новым жителям нужно внести залог – 10 тысяч гривен. Владелец предупреждает о регулярных проверках состояния квартиры. В случае превращения дома в "хлев", арендаторам придется съехать в течение двух суток, а залог пойдет на уборку.

В квартире можно проживать с любыми домашними животными и можно курить. Единственный нюанс – хозяин может время от времени останавливаться в третьей комнате на несколько дней.

Дом расположен на улице Космонавта Волкова. До метро "Лисова" можно добраться за 7 минут маршруткой или автобусом. Рядом есть школа, детсад, магазины, аптеки и рынок. Даже при блекауте в доме работают лифт, водоснабжение и отопление.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве сдают жилье с красивым видом из окна всего за 3500 гривен. Но это нужно видеть!