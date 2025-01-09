У Києві здають "вбиту" квартиру з власником у комплекті

Але не можна перетворювати це помешкання на "хлів"

На Лісовому масиві у Києві здають дві кімнати у занедбаній трикімнатній квартирі за 7 тисяч гривень на місяць. Власник відверто визнає незадовільний стан помешкання, проте наголошує, що в ньому "можна жити".

Житло розташоване на восьмому поверсі панельної дев'ятиповерхівки. Про це йдеться в оголошенні на сайті OLX.

Квартира має роздільні кімнати та два балкони. Попри занедбаний стан, у помешканні є необхідна техніка: холодильник, пральна машина, мікрохвильова піч, телевізор та бойлер. З меблів майбутні мешканці знайдуть лише пару ліжок та кілька подушок. Ковдри та постільну білизну доведеться купувати самостійно.

Окрім щомісячної оплати за житло, новим мешканцям потрібно внести заставу – 10 тисяч гривень. Власник попереджає про регулярні перевірки стану квартири. У разі перетворення помешкання на "хлів", орендарям доведеться з'їхати протягом двох діб, а застава піде на прибирання.

У квартирі дозволено проживати з будь-якими домашніми тваринами та можна курити. Єдиний нюанс – господар може час від часу зупинятися в третій кімнаті на кілька днів.

Будинок розташований на вулиці Космонавта Волкова. До метро "Лісова" можна дістатися за 7 хвилин маршруткою або автобусом. Поруч є школа, дитсадок, магазини, аптеки та ринок. Навіть під час блекауту в будинку працюють ліфт, водопостачання та опалення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві здають житло з гарним краєвидом з вікна лише за 3500 гривень. Але це потрібно бачити!