Прекрасная идея для чаепития с друзьями: приготовьте синабоны с яблоками (видео)

Готовить такие булочки совсем не сложно

Если хочется съесть чего-нибудь вкусненького с чаем, совсем не обязательно бежать в магазин. Вместо этого можно приготовить необычный десерт из печенья и заварного крема или же испечь ароматные булочки.

Синабоны известны во всем мире и подают их во многих известных кафе. Рецептом синабонов с яблоками с нами поделились на Instagram-странице "peskova_kateryna".

Как приготовить синабоны с яблоками

Ингредиенты для теста:

мука – 510 г;

сливочное масло – 60 г;

сахар – 45 г;

соль – 5 г;

молоко – 240 мл;

сухие дрожжи – 10 г;

яйца – 2 шт.;

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 2 шт.;

сахар – 50 г;

корица – 20 г;

сливочное масло – 70 г;

Ингредиенты для крема:

сметана 20% — 200 г;

сливки – 50 мл;

сахарная пудра – 50 г;

Способ приготовления:

1.Смешать муку с холодным сливочным маслом до состояния крошки.

2.Добавить оставшиеся ингредиенты, замесить тесто в течение 20 мин.

3.Накрыть тесто и оставить подниматься 1-1,5 часа в теплом месте.

4.Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 2-3 мм.

5.Смазать мягким сливочным маслом, посыпать смесью сахара с корицей, выложить нарезанные яблоки.

6.Свернуть тесто в рулет, нарезать, выложить в емкость для выпечки. Оставить подниматься еще 20-30 мин.

7. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.

8.Для крема все ингредиенты взбить миксером, покрыть испеченные синнабоны.

9.По желанию добавить карамель и орехи.