Прекрасная идея для чаепития с друзьями: приготовьте синабоны с яблоками (видео)
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Готовить такие булочки совсем не сложно
Если хочется съесть чего-нибудь вкусненького с чаем, совсем не обязательно бежать в магазин. Вместо этого можно приготовить необычный десерт из печенья и заварного крема или же испечь ароматные булочки.
Синабоны известны во всем мире и подают их во многих известных кафе. Рецептом синабонов с яблоками с нами поделились на Instagram-странице "peskova_kateryna".
Как приготовить синабоны с яблоками
Ингредиенты для теста:
- мука – 510 г;
- сливочное масло – 60 г;
- сахар – 45 г;
- соль – 5 г;
- молоко – 240 мл;
- сухие дрожжи – 10 г;
- яйца – 2 шт.;
Ингредиенты для начинки:
- яблоки – 2 шт.;
- сахар – 50 г;
- корица – 20 г;
- сливочное масло – 70 г;
Ингредиенты для крема:
- сметана 20% — 200 г;
- сливки – 50 мл;
- сахарная пудра – 50 г;
Способ приготовления:
1.Смешать муку с холодным сливочным маслом до состояния крошки.
2.Добавить оставшиеся ингредиенты, замесить тесто в течение 20 мин.
3.Накрыть тесто и оставить подниматься 1-1,5 часа в теплом месте.
4.Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 2-3 мм.
5.Смазать мягким сливочным маслом, посыпать смесью сахара с корицей, выложить нарезанные яблоки.
6.Свернуть тесто в рулет, нарезать, выложить в емкость для выпечки. Оставить подниматься еще 20-30 мин.
7. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.
8.Для крема все ингредиенты взбить миксером, покрыть испеченные синнабоны.
9.По желанию добавить карамель и орехи.