По карману далеко не каждому: сколько стоит установить солнечные панели, чтобы зимой пережить блэкауты

"Телеграф" расскажет, что следует учесть при установке солнечных панелей

Из-за частых отключений света украинцы переходят на альтернативные источники энергии. Люди все чаще стали интересоваться установкой солнечных панелей.

"Телеграф" расскажет, сколько они стоят, как подключить на балкон.

Прежде всего нужно понимать, сколько электроэнергии нужно вашему дому. Самый простой способ понять, сколько электричества вы потребляете – посмотреть на счетчик или платежку. Однако если вы не планируете полностью переходить на энергию солнца, а хотите обеспечить ею только необходимые приборы на случай отключения, то базовые потребности можно подсчитать примерно.

На примере ниже мы показали фото, какие приборы и сколько потребляют электроэнергию. Именно так можно вычислить, какой мощности вам нужна солнечная панель.

Цена панели

К примеру, солнечная электростанция мощностью 100 Вт обойдется в 10-15 тысяч гривен. Этого хватит для питания повербанков, ноутбука, роутера. Об этом сказала член Совета по материальным активам Международного комитета по стандартам оценки (IVSC) Людмила Симонова в материале на ZN.UA. По ее словам, если нужна большая мощность, то выше стоимость панелей.

Но стоит отметить, что цена солнечной электростанции зависит не только от мощности батарей, а также от стоимости дополнительного оборудования, к которому принадлежат. А это: инвертор, кабели, аккумуляторы, крепеж, система автоматического управления.

А вот что касается установки солнечных панелей на крышах частных домов, то цены на них такие же, как и на панели для балконов.

"Сумма общих затрат может возрасти, если пользователь приобретет более мощные батареи и в большем количестве. Ему также понадобится дополнительное оборудование, о котором говорилось выше", — считает член Совета по материальным активам Международного комитета по Стандартам оценки (IVSC) Людмила Симонова.

Специалисты "Экодии" пишут, что панель на 400 Вт стоит в среднем $170. Плюс от $25 придется доплатить за крепеж. ИБП на 300 Вт стоит от $180, а на 5 кВт – от $750. Стоимость аккумуляторов зависит от их типа и может колебаться от нескольких до тысяч долларов.

Где и как лучше установить

Устанавливать солнечные батареи стоит на южной стороне квартиры, если это возможно, потому что там больше солнечного света, и оно присутствует в течение всего светового дня. Также нужно проследить за тем, чтобы на батарее не падала тень от деревьев или других построек.

Горожанам лучше подойдут монокристаллические фотоэлементы — они занимают немного места, а их эффективность достигает до 22%. Крепятся они под углом 35-40 градусов.

Установить солнечные батареи можно и на крыше многоквартирного дома или на стене. Для этого нужно согласовать установку с другими жителями, однако, как правило, получать разрешение от органов энергетического надзора не нужно.

Обратите внимание, что жильцы имеют ограниченные возможности по установке солнечных панелей, так как для получения необходимой мощности ими нужно укрыть большую площадь. К примеру, для солнечной электростанции мощностью 10 кВт, чего хватило бы для нужд одной семьи, требуется около 50 кв м (размер покрытия – 5 м на 10 м).

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