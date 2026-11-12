Шотландский "остров смерти": как Грюинард стал полигоном биологического оружия

До тайных военных экспериментов сюда часто наведывались рыбаки и местные фермеры

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Во время Второй мировой войны британские военные испытывали на острове Грюинард биологическое оружие с возбудителем сибирской язвы. Эксперименты оставили землю зараженной на десятилетия, а доступ для посетителей возобновили только в 1990 году.

Историю превращения шотландского острова в закрытый полигон рассказывает Countryfile. Небольшой безлесный Грюинард лежит в заливе к западу от Аллапула, менее чем в 800 метрах от материка.

Почему для испытаний выбрали Грюинард

В 1942 году, когда нацистская Германия сохраняла военное превосходство, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль искал новые средства, способные изменить ход войны. Военное ведомство начало подбирать место для секретных испытаний в Шотландии. Уединенный остров, где редко бывали люди, сочли подходящим.

Грюинард приобрели, местным жителям запретили его посещать, а на остров прибыли ученые из центра исследования биологического оружия в Портон-Дауне. Для экспериментов они использовали возбудитель сибирской язвы и овец овец. После распространения бактерий животные быстро заболели и погибли; их тела сжигали или закапывали.

Последствия вышли за пределы полигона: пострадали и овцы на материке. Более широкий британский замысел предусматривал сброс над Германией зараженных кормовых брикетов, чтобы уничтожить скот и часть населения. От этого плана отказались, а загрязненный Грюинард был закрыт на десятилетия.

Остров Грюинард. Фото ladbible

Как тайные опыты стали публичным делом

Жители материкового побережья видели на острове ученых. Сообщения об ядовитых облаках и загадочной гибели овец порождали вопросы, но широкая публика начала узнавать события после документального фильма BBC 1962 года. Расследование усилило давление на британские правительства с требованием объяснить, что произошло.

Попытка очистить территорию в 1970-х годах оказалась неудачной. В начале 1980-х в кампанию присоединилась группа Dark Harvest Commandos: ее участники оставляли возле Портон-Дауна ведра с землей, которую называли зараженной. Так они потребовали от власти взяться за обеззараживание острова.

Очистка и возврат острова владельцам

Полномасштабную очистку провели летом 1986 года. По парламентскому ответу, работы выполнили специалисты Портон-Дауна вместе с промышленным подрядчиком, а результат независимо оценивала специальная совещательная группа. Ее главу избрал президент Королевского общества.

"Остров Грюинард был успешно обеззаражен летом 1986 года", – отметил Грэм Пирсон в письме к Джиму Казинсу от 16 декабря 1994 года, обнародованном в парламентском архиве.

Во время очистки промывали территорию морской водой, а часть верхнего слоя почвы сняли и сожгли. В мае 1990 года остров был возвращен предыдущим владельцам. В том же году его объявили свободным от сибирской язвы и открыли для посетителей после 48 лет запрета.

В апреле 2022 года, отвечая на парламентский вопрос о последствиях недавнего пожара на Грюинарде, британское правительство подтвердило: независимая совещательная группа сочла остров безопасным еще до публичного объявления 1990 года. Сам Грюинард можно увидеть с прибрежной дороги A832, проходящей недалеко от материкового берега.

Как сообщал "Телеграф", ученые следили за заселением новой суши на Суртсее, где неожиданно вырос томат, семена которого занес один из исследователей, несмотря на строгие ограничения доступа.