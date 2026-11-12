Адвокат Кравец обнародовал меморандум НАБУ и САП с фондом Стерненко и их обязательства
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Адвокат Ростислав Кравец обнародовал меморандум, который руководители НАБУ Семен Кривонос и САП Александр Клименко 5 ноября подписали с частным благотворительным фондом "Сообщество Стерненко".
Самое интересное – какие обязательства взяли на себя антикоррупционные органы:
- Пункт 2.1.2. НАБУ и САП будут распространять информацию о фонде, его проектах и сборах пожертвований. То есть, фактически, будут популяризировать конкретную частную благотворительную организацию.
- Пункты 3.7 и 4.3. Отчеты фонда не означают осуществление контроля или надзора. САП не несет ответственности за качество, состояние и использование приобретенного имущества.
- Пункт 7.1. Урегулирование разногласий между сторонами предусмотрено на принципах "взаимной выгоды".
Напомним, сама САП подтвердила, что фонд уже получил по антикоррупционным соглашениям 56,89 млн. грн.