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Адвокат Кравец обнародовал меморандум НАБУ и САП с фондом Стерненко и их обязательства

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Адвокат Кравец обнародовал меморандум НАБУ и САП с фондом Стерненко и их обязательства Новость обновлена 12 ноября 2026, 17:31

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Адвокат Ростислав Кравец обнародовал меморандум, который руководители НАБУ Семен Кривонос и САП Александр Клименко 5 ноября подписали с частным благотворительным фондом "Сообщество Стерненко".

Самое интересное – какие обязательства взяли на себя антикоррупционные органы:

  • Пункт 2.1.2. НАБУ и САП будут распространять информацию о фонде, его проектах и сборах пожертвований. То есть, фактически, будут популяризировать конкретную частную благотворительную организацию.
  • Пункты 3.7 и 4.3. Отчеты фонда не означают осуществление контроля или надзора. САП не несет ответственности за качество, состояние и использование приобретенного имущества.
  • Пункт 7.1. Урегулирование разногласий между сторонами предусмотрено на принципах "взаимной выгоды".

Напомним, сама САП подтвердила, что фонд уже получил по антикоррупционным соглашениям 56,89 млн. грн.