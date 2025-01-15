Пол минималки за одну. Украинцам продают очень дорогих кур с необычной окраской (фото)

Куры являются уникальными не только по окрасу

В Украине продают кур необычной породы — речь идет о курах Аям Чемани или Аям Цемани. Они известны своей полностью черной окраской — от оперения до кожи.

Соответствующее объявление опубликовано на популярной платформе онлайн-объявлений OLX.UA. При покупке двух куриц и одного петуха предлагается заплатить 12 800 гривен. Стоимость одной взрослой птицы — от 4000 до 5000 гривен, молодые особи стоят дешевле.

Курочек и петушков данной породы можно купить не только в Украине — доставка возможна также в Молдову и другие страны Европы при условии соблюдения соответствующих законодательных и санитарных норм как нашей страны, так и других государств.

Что известно о курах

Родиной кур данной породы является Индонезия. В переводе с индонезийского и яванского языков Ayam cemani означает "чёрная курица". Впервые в Европу данная порода была завезена в 1998 году голландским селекционером Яном Стеверинком. Кроме Украины эти птицы распространены в Нидерландах, Германии, Словакии, Беларуси и Соедиенных Штатах Америки.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве продают котенка британской золотистой шиншиллы, который имеет уникальный оттенок шерсти и невероятно яркие глаза.