Лабрадор плюс пудель: в Украине продают щенка редкой породы за 130 тысяч (фото)

Животное имеет полный пакет необходимых документов

В Украине продают породистую собаку с очень красивой окраской по 3 тысячи евро. Раньше мы уже рассказывали о коте, которого продают по 200 тысяч гривен.

Об этом стало известно из объявления на популярной украинской онлайн-платформе. Там указано, что это австралийский лабрадудль.

В типах породы отметили, что это порода пудель. Стоит такая собака 3 тысяч евро (131 400 грн).

"Эксклюзивный, неповторимый малыш в очень редкой окраске, шоколадно-мраморный с поджогом. Отчасти голубые глаза. С нетерпением ждет свою неповторимую семью", — говорится в описании объявления.

Хозяйка также отметила, что у животного есть полный пакет необходимых документов и чип. Папа и мама малыша от генетически тестируемых родителей. Объявление разместили в Киеве.

Лабрадудль – что известно о породе собак

Лабрадудль (Labradoodle) – это гибридная порода собак, появившаяся в результате скрещивания лабрадора-ретривера и пуделя. Эта порода была в первый раз выведена в Австралии в 1980-х годах. Они дружелюбны и кротки, умны и легко поддаются дрессировке, энергичны и игривы, хорошо ладят с детьми и другими животными.

Лабрадудли часто работают как служебные собаки, особенно как собаки-поводыри и терапевтические собаки, сочетая интеллект пуделя с дружелюбием и работоспособностью лабрадора.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают собаку с необычной окраской по цене машины.