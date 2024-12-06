С конференц-залом и полноценными кухнями: в Укрзализныце рассказали о VIP-поездах для европейских политиков (фото)

Секретная миссия украинских поездов во время войны

С начала полномасштабного вторжения в Украину посетили десятки влиятельных политиков, среди которых президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие. Почти все они путешествовали по ночным поездами.

Украинская железная дорога превратилась в уникальный дипломатический инструмент во время полномасштабной войны, рассказывает The New York Times. VIP-поезда "Укрзализныци" стали не просто средством передвижения, а настоящим мостом международной поддержки.

Безопасность прежде всего

Каждая поездка тщательно планируется из соображений безопасности. Во время визита президента Байдена, например, одновременно курсировали два идентичных поезда по разным маршрутам, чтобы исключить предсказание маршрута. Первый поезд даже окрестили красноречивым названием "Rail Force One".

Проект спецпоезда, названный Украиной "Железной дипломатией", начался с ночного звонка Шевченко, заместителю начальника по пассажирским перевозкам "Укрзализныци", 14 марта 2022 года. Полномасштабное вторжение России продолжалось уже третью неделю, и премьер-министры Польши, Чехии и Словении хотели посетить Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

Получив задание организовать поездку, Шевченко помчался во Львов, где он и его команда собрали небольшой поезд из четырех вагонов и локомотива. Затем они отправились на встречу с премьер-министрами через границу в Польшу, пункт отправления поезда.

Уникальное дипломатическое пространство

Александр Шевченко рассказал, что сегодня специальные VIP-вагоны оборудованы всем необходимым: отдельными спальными местами, конференц-залами и полноценными кухнями. Более того, украинская сторона превратила поезд в настоящий инструмент мягкой дипломатии.

"Когда Украине что-то нужно от иностранного лидера, мы вместе с МИДом пытаемся предложить определенные намеки", — говорит Шевченко.

В поездах для гостей готовят традиционные украинские блюда, оставляют книги об истории Украины и ее борьбе. Даже детали имеют значение – например, во время визита финских лидеров работники поезда носили шарфы с леопардовым принтом, намекая на поставки танков Leopard.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, уже восемь раз посетившая Украину, отметила: "Поезд – это больше, чем просто транспортная система. Он стал мостом дипломатии".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрзализныця" изменила расписание движения поездов. Будут альтернативные маршруты, которые помогут добраться до пункта назначения.