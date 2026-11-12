Мир изменит правила отсчета времени в 2027 году: что будет с часами

Коррекция даже на одну секунду создает проблемы для технологических систем

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С 20 мая 2027 года Всемирное координированное время (UTC) станет непрерывным: к нему прекратят прибавлять високосные секунды. Изменение касается международного стандарта, согласно которому сверяют часы, а в повседневной жизни людей все останется как раньше.

О новых правилах пишет InPoland. Их предусматривает Резолюция №5, которую Генеральная конференция по мерам и весам приняла 15 октября 2026 года.

Зачем ко времени добавляли лишнюю секунду

Земля вращается неравномерно, тогда как атомные часы обеспечивают очень точный отсчет времени. Поэтому между астрономическим временем, связанным с вращением планеты, и показаниями атомных часов накапливается разница. Именно ее приходилось учитывать при поддержке UTC – мирового стандарта, на который ориентируются часы и часовые пояса.

Для согласования этих показателей периодически вводили високосную секунду, чаще всего в июне или декабре. В последний раз ее добавили 31 декабря 2016 года. Также рассматривали возможность обратной коррекции – вычитание секунды. Новые правила прекращают практику таких вмешательств в непрерывный отсчет UTC.

Почему високосные секунды мешают технике

Для человека секундная поправка почти незаметна, но компьютерные системы должны ее правильно обработать. Каждая добавленная или пропущенная секунда требует соответствующих настроек программного и аппаратного обеспечения. Чем больше устройств работает вместе, тем важнее становится точный и бесперебойный сигнал времени для их согласованной работы.

Компьютерные сети, навигация и энергетика зависят от согласованных сигналов времени Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Коррекции способны нарушать работу телекоммуникационных сетей, спутниковой навигации и энергетической инфраструктуры. Переход к непрерывному UTC призван снизить риск таких сбоев и упростить глобальную синхронизацию устройств. Системам больше не потребуется подстраивать отсчет под периодическое сложение високосной секунды.

Какую разницу между временем и вращением Земли разрешат

В настоящее время допустимое различие между UTC и астрономическим временем UT1 ограничено 0,9 секунды. С 20 мая 2027 года предел увеличат до одного часа, или 3600 секунд. По данным Международного бюро мер и весов, такой запас обеспечит непрерывность UTC на несколько столетий вперед.

Вращение Земли и дальше будут отслеживать. Информация о разнице между UTC и UT1 останется доступной учреждениям, которым она необходима для работы, в том числе астрономам и специалистам по навигации. Они смогут учитывать фактическое различие, в то время как официальный отсчет времени будет продолжаться без секундных коррекций.

Как сообщал "Телеграф", часы, которые начали сильно спешить, могли подвергнуться удару или в них могла попасть вода.