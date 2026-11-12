Котел работает даже во время блэкаута: сколько стоит система, которую установила украинка (видео)

Система автоматически включается во время отключений и поддерживает работу котла

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинка установила дома систему резервного питания, чтобы зимой иметь тепло и горячую воду во время отключений света. По ее словам, оборудование вместе с подключением обошлось семье чуть больше чем в 1000 долларов (примерно 45 457 грн).

Свою подготовку к зиме автор аккаунта @biletskayaliza показала в TikTok. Она объяснила, что семья позаботилась о резервном питании, чтобы не замерзнуть в квартире с новорожденным ребенком.

"Она подключена к нашей домашней электросети и питает всю квартиру, когда отключают свет. А главное – питает котел, который дает нам тепло и горячую воду. Все включается автоматически, поэтому нам ничего не нужно делать", – рассказала украинка.

По словам автора видео, мощность системы составляет 3 кВт. Ее хватало на все часы отключений, с которыми сталкивалась семья.

Мощности системы 3 кВт хватало на все часы отключений, с которыми сталкивалась семья

Еще одним преимуществом женщина назвала мобильность оборудования: его можно взять с собой и зарядить в другом месте, если дома нет электричества.

Систему хранения электроэнергии MUST НВР18-3024 125Ah LiFePО4 можно приобрести за 54 000 грн.

В указанном предложении система резервного питания MUST стоит 54 000 грн

Как сообщал "Телеграф", украинка поделилась советами по подготовке к зиме, в частности о запасе лекарств, автономных лампах и питании для роутера в материале о ее опыте.