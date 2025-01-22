Как стать финансово грамотным человеком в 2025 году

Начните делать это для хорошего финансового будущего

Финансовая грамотность – это знания, которые помогают человеку комфортно чувствовать себя материально, независимо от экономической ситуации в мире. Эффективное управление средствами способствует достижению целей и позволяет создавать финансовую подушку. Раньше мы рассказывали, как восстановить бюджет после праздников.

Осваивая основы финансовой грамотности, вы научитесь правильно использовать средства. "Телеграф" поделится несколькими простыми советами, которые помогут вам по-новому посмотреть на ваш бюджет.

Планируйте свой бюджет. Напишите, сколько средств тратите на основные потребности – аренда квартиры, питание. Укажите, какую сумму обходятся развлечения в месяц. Например, походы у кафе или кино, путешествия. Это поможет избежать ненужных издержек.

Начните создавать финансовую подушку. Необходимо откладывать хотя бы 10-15% от дохода. Эти средства понадобятся на случай болезни или других непредсказуемых ситуаций.

Не берите кредитов или взаймы, если не знаете, как будете возвращать деньги. Тем более, когда речь не идет о жизненно необходимых вещах, таких как iPhone или другой брендовой вещи.

Ищите способы больше зарабатывать. Для этого меняйте работу на более оплачиваемую, инвестируйте в акции или недвижимость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как научиться экономить. Собрали для вас несколько советов, которые пригодятся.