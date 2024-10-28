Старинное кладбище размыло в Одесской области. Гробы торчат прямо с обрыва (видео)

Блогер запечатлел жуткую картину: деревянные гробы выступают прямо с обрыва

Старинное кладбище в селе Глубокое в Одесской области обрушивается прямо у воды озера Сасык. Из глиняных утесов торчат гробы и человеческие останки, а надгробные глыбы стоят прямо на краю обрыва.

Каждый год во время дождей и таяния снега берег продолжает сползать в лиман вместе с захоронениями. Об этом на своем тревел-канале в YouTube рассказал блогер Александр Лавров.

Блогер зафиксировал жуткую картину: деревянные гробы выступают прямо с обрыва, а внизу лежат упавшие сверху глыбы. На каменных глыбах выбиты даты конца XIX — начала XX века.

"Если посмотреть вниз, там даже видно, как гробы торчат из этих глиняных утесов", — рассказывает Лавров. По его словам, кладбище разрушается более 20 лет.

Что известно об этом старинном кладбище и когда начались проблемы

Кладбище расположено на окраине села Глубокое. Ближе к населенному пункту находятся современные захоронения, а в сторону лимана – старинные могилы с каменными крестами. Говорят, что среди них есть уникальные казачьи захоронения, датированные XVIII веком.

Проблемы начались в 1970-1980-х годах, когда мелиораторы превратили морской лиман в пресноводное водохранилище. Уровень воды поднялся более чем на метр, затопив береговую полосу. Вода начала активно размывать глинистые обрывы.

Местные жители пытались спасти ситуацию и засыпали берег обломками гранита. Это замедлило разрушение, но не остановило его полностью. Оползни происходят реже — теперь раз в несколько месяцев вместо ежедневных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на самом элитном кладбище Киева осквернили могилу известного диссидента и узника советских лагерей. Вандалы поиздевались над надгробием Степана Хмары.