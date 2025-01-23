Так сыр вы еще не ели и не подавали: роскошная закуска вместо скучной нарезки (видео)

Рецепт вкусной закуски

Обычная сырная нарезка – это скучно, и так давно никто не делает. Если вы ищете интересный способ подачи сыра, обратите внимание на следующий рецепт. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку.

В кулинарном блоге yummy.lera поделились рецептом аппетитных сырных шаров с начинкой в виде винограда. Нежность сыра, виноград, хрустящие орешки – это просто идеальное сочетание.

Ингредиенты:

250 г крем-сыра

100 г твердого сыра

цедра цитрусовых

13 шт. винограда

60 г любых орешков

Способ приготовления:

Тщательно перемешиваем холодный крем-сыр. Твердый сыр натираем на мелкой терке. Также теркой снимаем с мытых апельсинов цедру. Виноград моем и просушиваем. Орешки измельчаем ножом. К крем-сыру добавляем холодный сыр. Вмешиваем также цедру цитрусовых и тщательно совмещаем. Массу делим на одинаковые частицы. Формируем из них шарики, добавив в центр каждого шарика виноградник. Накрываем сформированные шарики пленкой и убираем в холодильник. Для стабилизации оставляем там на несколько часов или ночью. Перед подачей обваливаем шарики в измельченных орешках.

Такие шарики можно подавать с медом, излюбленными соусами или крекерами. Также мы делились рецептом гуцульского салата "Шухи".