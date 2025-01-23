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Так сыр вы еще не ели и не подавали: роскошная закуска вместо скучной нарезки (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитные творожные шарики
Аппетитные творожные шарики. Фото Скриншот из видео

Рецепт вкусной закуски

Обычная сырная нарезка – это скучно, и так давно никто не делает. Если вы ищете интересный способ подачи сыра, обратите внимание на следующий рецепт. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку.

В кулинарном блоге yummy.lera поделились рецептом аппетитных сырных шаров с начинкой в виде винограда. Нежность сыра, виноград, хрустящие орешки – это просто идеальное сочетание.

Ингредиенты:

  • 250 г крем-сыра
  • 100 г твердого сыра
  • цедра цитрусовых
  • 13 шт. винограда
  • 60 г любых орешков

Способ приготовления:

  1. Тщательно перемешиваем холодный крем-сыр. Твердый сыр натираем на мелкой терке. Также теркой снимаем с мытых апельсинов цедру. Виноград моем и просушиваем. Орешки измельчаем ножом.
  2. К крем-сыру добавляем холодный сыр. Вмешиваем также цедру цитрусовых и тщательно совмещаем. Массу делим на одинаковые частицы. Формируем из них шарики, добавив в центр каждого шарика виноградник.
  3. Накрываем сформированные шарики пленкой и убираем в холодильник. Для стабилизации оставляем там на несколько часов или ночью. Перед подачей обваливаем шарики в измельченных орешках.

Такие шарики можно подавать с медом, излюбленными соусами или крекерами. Также мы делились рецептом гуцульского салата "Шухи".

Теги:
#Рецепт #Сыр #Виноград #Закуска