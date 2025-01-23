Так сир ви ще не їли і не подавали: розкішна закуска замість нудної нарізки (відео)

Рецепт смачної закуски

Звичайна сирна нарізка — це нудно, і так давно ніхто не робить. Якщо ви шукаєте цікавий спосіб подачі сиру, зверніть увагу на наступний рецепт з сиру. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю.

У кулінарному блозі yummy.lera поділились рецептом апетитних сирних кульок з начинкою у вигляді винограду. Ніжність сиру, виноград, хрусткі горішки — це просто ідеальне поєднання.

Інгредієнти:

250 г крем-сиру

100 г твердого сиру

цедра цитрусових

13 шт. винограду

60 г будь-яких горішків

Спосіб приготування:

Ретельно перемішуємо холодний крем-сир. Твердий сир натираємо на дрібній тертці. Також терткою знімаємо з митих апельсинів цедру. Виноград миємо та просушуємо. Горішки подрібнюємо ножем. До крем-сиру додаємо холодний твердий сир. Вмішуємо також цедру цитрусових та ретельно поєднуємо. Масу ділимо на однакові частинки. Формуємо з них кульки, додавши у центр кожної кульки виноградинку. Накриваємо сформовані кульки плівкою та прибираємо у холодильник. Для стабілізації залишаємо там на декілька годин або на ніч. Перед подачею обвалюємо кульки у подрібнених горішках.

Такі кульки можна подавати з медом, улюбленими соусами або крекерами. Також ми ділились рецептом гуцульського салату "Шухи".