Так сир ви ще не їли і не подавали: розкішна закуска замість нудної нарізки (відео)
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Рецепт смачної закуски
Звичайна сирна нарізка — це нудно, і так давно ніхто не робить. Якщо ви шукаєте цікавий спосіб подачі сиру, зверніть увагу на наступний рецепт з сиру. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю.
У кулінарному блозі yummy.lera поділились рецептом апетитних сирних кульок з начинкою у вигляді винограду. Ніжність сиру, виноград, хрусткі горішки — це просто ідеальне поєднання.
Інгредієнти:
- 250 г крем-сиру
- 100 г твердого сиру
- цедра цитрусових
- 13 шт. винограду
- 60 г будь-яких горішків
Спосіб приготування:
- Ретельно перемішуємо холодний крем-сир. Твердий сир натираємо на дрібній тертці. Також терткою знімаємо з митих апельсинів цедру. Виноград миємо та просушуємо. Горішки подрібнюємо ножем.
- До крем-сиру додаємо холодний твердий сир. Вмішуємо також цедру цитрусових та ретельно поєднуємо. Масу ділимо на однакові частинки. Формуємо з них кульки, додавши у центр кожної кульки виноградинку.
- Накриваємо сформовані кульки плівкою та прибираємо у холодильник. Для стабілізації залишаємо там на декілька годин або на ніч. Перед подачею обвалюємо кульки у подрібнених горішках.
Такі кульки можна подавати з медом, улюбленими соусами або крекерами. Також ми ділились рецептом гуцульського салату "Шухи".