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Так сир ви ще не їли і не подавали: розкішна закуска замість нудної нарізки (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитні сирні кульки
Апетитні сирні кульки. Фото Скриншот з відео

Рецепт смачної закуски

Звичайна сирна нарізка — це нудно, і так давно ніхто не робить. Якщо ви шукаєте цікавий спосіб подачі сиру, зверніть увагу на наступний рецепт з сиру. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю.

У кулінарному блозі yummy.lera поділились рецептом апетитних сирних кульок з начинкою у вигляді винограду. Ніжність сиру, виноград, хрусткі горішки — це просто ідеальне поєднання.

Інгредієнти:

  • 250 г крем-сиру
  • 100 г твердого сиру
  • цедра цитрусових
  • 13 шт. винограду
  • 60 г будь-яких горішків

Спосіб приготування:

  1. Ретельно перемішуємо холодний крем-сир. Твердий сир натираємо на дрібній тертці. Також терткою знімаємо з митих апельсинів цедру. Виноград миємо та просушуємо. Горішки подрібнюємо ножем.
  2. До крем-сиру додаємо холодний твердий сир. Вмішуємо також цедру цитрусових та ретельно поєднуємо. Масу ділимо на однакові частинки. Формуємо з них кульки, додавши у центр кожної кульки виноградинку.
  3. Накриваємо сформовані кульки плівкою та прибираємо у холодильник. Для стабілізації залишаємо там на декілька годин або на ніч. Перед подачею обвалюємо кульки у подрібнених горішках.

Такі кульки можна подавати з медом, улюбленими соусами або крекерами. Також ми ділились рецептом гуцульського салату "Шухи".

Теги:
#Рецепт #Сир #Виноград #Закуска